Poloneza Iga Swaitek a declarat, sâmbătă noapte, că este fericită, dar şi surprinsă că a câştigat la US Open, unde s-a impus în faţa tunisiencei Ons Jabeur, scor 6-2, 7-6 (5).

"Sunt foarte mândră de mine pentru că nu a fost un meci uşor, deşi am dominat la start. Ştiam că va fi greu şi că Ons (Jabeur) va profita de fiecare dintre greşelile mele. Nu am vrut să dau înapoi. Setul secund a fost foarte antrenant, mă bucur că am reuşit să pun puţin mai multă intensitate şi energie pentru a încheia partida. Sunt mai ales mândră că nu mă prăbuşesc mental în momentele importante. Nu regret chiar dacă pierd, ştiu că dau 100%. Îmi folosesc bine calităţile. Ştiu că mai am multe progrese de făcut pe teren. Nu mă aşteptam să câştig la US Open, unde suprafaţa este foarte rapidă. Sunt mândră, dar şi puţin surprinsă", a spus Swiatek.

Ea a mai spus că se bucură că s-a întâlnit cu solistul american Seal, dar şi cu fosta schioare Lindsey Vonn. "Am întâlnit atât de mulţi oameni minunaţi precum Lindsey Vonn. Seal, de asemenea. După ce l-am întâlnit, mi-am spus: „Chiar dacă pierd acum, am câştigat deja turneul pentru că am o fotografie cu el". Probabil că este ceva ce se poate întâmpla aici doar pentru că este New York. Mâine, voi merge la un musical, dar nu voi spune care. Vrea puţină linişte".

La conferința de presă, ea s-a uitat în trofeu. Acolo, organizatorii i-au lăsat o prăjitură tiramisu, preferata polonezei. "Apreciez mult Chiar n-am nimic de mâncare la mine", a glumit poloneza.

