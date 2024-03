Iga Swiatek e de speriat la WTA Miami. Ce super-performanță poate repeta lidera mondială

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, liderul WTA şi principala favorită, s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari.

Swiatek a învins-o lejer, în două seturi simetrice, 6-1, 6-1, pe Camila Giorgi (Italia, 108 WTA) după doar o oră şi zece minute de joc, şi va evolua în runda a treia împotriva cehoaicei Linda Noskova (31 WTA, favorită nr. 26).

Swiatek rămâne astfel în cursa pentru ”Sunshine Double” (Indian Wells și Miami), adică victorii legate în cele două mari turnee, performanță pe care a mai realizat-o o dată în carieră.

Swiatek d. Giorgi 6-1 6-1 in Miami

Fresh off of winning Indian Wells, Iga will be a nightmare for everyone.

She’s already won the Sunshine Double once.

You can bet she’ll do everything in her power to do it again.

✅21-2 in 2024

✅Won 14 of last 15 matches

Great start.

🇵🇱❤️ pic.twitter.com/jKqbI9xijY