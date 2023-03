Iga Swiatek, bătută măr la Indian Wells: cum justifică poloneza eșecul dureros din semifinale

Liderul WTA Iga Swiatek a pierdut în semifinale la Indian Wells.

La fel ca la Australian Open, jucătoarea care a învins-o pe poloneză este Elena Rybakina, din Kazahstan. Dacă la Melbourne a fost un dublu 6-4, de data aceasta kazaha a câștigat cu 6-2, 6-2 și va juca în finală cu bielorusa Aryna Sabalenka, întocmai ca în Australia.

Iga Swiatek a scris pe twitter că Rybakina a fost jucătoarea mai bună, însă a menționat și că a resimțit o durere la nivelul coastelor, care a împiedicat-o să joace la cel mai înalt nivel.

"A fost greu în seara asta. Am dat totul, dar Elena a fost o jucătoare mai bună. Din păcate, simt disconfort și durere în zona coastelor și a fost o provocare pentru mine să concurez la cel mai înalt nivel. Mă voi consulta cu echipa mea și cu siguranță voi folosi aceste zile următoare pentru a-mi reveni. Pe curând!", a scris Iga pe Twitter.

🫤Tough one tonight. I gave it all but Elena was a better player. Unfortunately I'm feeling discomfort and pain in my ribs and it was challenging for me to compete at my highest level. I will consult with my team and I will definitely use these next days to recover. See you soon! pic.twitter.com/e5ZPwJp1d7