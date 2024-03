Surpriză mare la Miami: cine a învins-o fără drept de pe apel pe Iga Swiatek, liderul clasamentului WTA

"Bombă" în optimile de finală ale turneului Miami Open. Marea favorită a fost spulberată în sferturi.

Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, nu a avut nicio șansă în optimile de finală. Ea a fost învinsă fără drept de apel de Ekaterina Alexandrova, locul 16 WTA, scor 6-4, 6-2.

Rusoaica a făcut un meci perfect: a trimis 31 de lovituri direct câștigătoare și nu și-a pierdut serviciul în fața polonezei.

Alexandrova va evolua în sferturi împotriva americancei Jessica Pegula.

