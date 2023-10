Parada modei la Turneul Campioanelor. Iga Swiatek a fost din alt film VIDEO

Tragerea la sorţi a Turneului Campioanelor, competiţia de final de sezon găzduită de Cancun, a avut loc sâmbătă, la fel ca tradiționala defilare a jucătoarelor în ținute de gală.

Primele două favorite, Arina Sabalenka şi Iga Swiatek, sunt în fruntea celor două grupe, Bacalar şi Chetumal.

Componenţa grupelor:

Grupa Bacalar

1. Arina Sabalenka

4. Elena Rîbakina

5. Jessica Pegula

8. Maria Sakkari

Grupa Chetumal

2. Iga Swiatek

3. Coco Gauff

6. Ons Jabeur

7. Marketa Vondrousova

Fosta lideră mondială Iga Swiatek a atras în mod deosebit atenția la festivitățile de la Cancun. Astfel, în timp ce restul tenismenelor de pe tabloul de simplu au optat pentru rochii de culoare deschisă, Swiatek a părut din alt film, îmbrăcându-se în roșu.

