Prima semifinală de la Dubai e reeditarea finalei de la Roland-Garros. Cu cine joacă lidera mondială Swiatek

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, locul 6 WTA, favorită nr. 5, s-a calificat joi în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, după ce a trecut în două seturi, 6-2, 7-5, de compatrioata sa, Madison Keys (23 WTA).

Gauff s-a impus în mai puţin de o oră şi jumătate, iar în penultimul act va juca împotriva liderului WTA, principala favorită, poloneza Iga Swiatek.

Meciul Swiatek - Gauff va fi o reeditare a finalei de la Roland-Garros din 2022, când poloneza s-a impus cu 6-1, 6-3.

Aşa cum se ştie, Swiatek s-a calificat direct în semifinale după retragerea cehoaicei Karolina Pliskova, pe care trebuia să o înfrunte, joi, în sferturile de finală.

Pliskova (30 ani, 18 WTA), fostă finalistă la Dubai, a fost nevoită să se retragă din cauza unui virus, potrivit site-ului WTA.

There it is 💪@CocoGauff defeats Keys and goes on to face Swiatek in her second career WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/x8rfsqKePA