Se poate și invers! Lecția de tenis primită de Iga Swiatek în finala de la Dubai. Cine a produs miracolul

Finala turneului WTA 1000 de la Dubai s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a jucătoarei Barbora Krejcikova din Cehia (locul 30 mondial), care a învins-o categoric pe lidera mondială Iga Swiatek.

După două săptămâni în care și-a surclasat adversarele, cucerind titlul la Doha, Iga Swiatek a primit la rândul ei o lecție de tenis.

În finala de la Dubai, Swiatek a fost învinsă cu 6-4, 6-2 de Barbora Krejcikova, după un meci de o oră și jumătate.

