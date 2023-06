”Specialitatea casei” la Iga Swiatek. Scorul preferat cu care și-a nimicit adversara la Roland-Garros

Lidera mondială Iga Swiatek s-a calificat fără nicio problemă în optimile turneului de la Roland-Garros, poloneza impunânându-se cu un scor care tinde să devină ”specialitatea casei”.

Sâmbătă, în turul trei, Swiatek a spulberat-o chinezoaica Wang Xinyu (80 WTA) cu un sec 6-0, 6-0, în doar 51 de minute.

Statisticienii au numărat ”bagel”-urile (scoruri de 6-0 într-un set), realizate de Iga Swiatek în ultimul an și jumătate, cifra (35) fiind una uluitoare.

Every Iga Swiatek bagel since the start of 2022, updated:

January 🥯

February 🥯🥯

March 🥯🥯🥯🥯

April 🥯🥯🥯🥯

May 🥯🥯🥯🥯🥯

June 🥯

July

August 🥯

September 🥯

October 🥯🥯

November 🥯

January 🥯

February 🥯🥯🥯🥯

March 🥯

April

May 🥯🥯🥯🥯🥯

June 🥯🥯🥯 [3 days in] pic.twitter.com/rm8ISGX4qU