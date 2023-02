”Sperietoarea” Iga Swiatek. Poloneza a mai bifat o victorie-fulger. Cu cine va juca în sferturi la Dubai

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), după ce a cedat un singur ghem în meciul împotriva rusoaicei Liudmila Samsonova (locul 13 mondial), încheiat 6-1, 6-0.

Iga Swiatek nu a pierdut niciun set de când a fost eliminată de kazaha Elena Rîbakina în optimile de finală ale Openului Australiei, notează EFE. Poloneza o va întâlni pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova (18 WTA) în sferturile turneului de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari.

