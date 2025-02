Statistică incredibilă în tenis. Câte seturi a pierdut Iga Swiatek în ultimii 4 ani la WTA Doha

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA, favorită nr. 2) s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.664.963 de dolari, după ce a trecut în optimi, în trei seturi, 6-7 (1/7), 6-4, 6-4, de cehoaica Linda Noskova (33 WTA).

Swiatek s-a impus cu destulă dificultate, după o partidă de două ore și jumătate, ea reușind patru ași și comițând trei duble greșeli, cehoaica având nu mai puțin de 16 ași și făcând tot trei duble greșeli.

În sferturi, poloneza o va înfrunta pe kazaha Elena Rîbakina (7 WTA, favorită nr. 5).

Câștigătoare la ultimele trei ediții la Doha, Iga Swiatek are o statistică incredibilă, ea câștigând 27 din ultimele 28 de seturi jucate în Qatar.

Iga Swiatek has won 27 of the last 28 sets she’s played in Doha.

6-2 6-3 6-0 6-2 6-3 6-4 6-3 6-2 6-0 6-0 6-1 6-0 6-1 6-3 6-0 6-1 6-1 6-1 6-4 6-4 6-0 7-6 6-2 6-3 6-2 𝟔-𝟕 6-4 6-4

Incredible.

