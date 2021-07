O noua supriza la Wimbledon. Poloneza Iga Swiatek, eliminata de o tunisianca

Jabeur s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 41 de minute si a devenit prima jucatoare de origine araba care ajunge in sferturi, la Wimbledon. Ea mai are o calificare in aceasta faza, la Australian Open , in 2020. Sportiva din Tunisia va da piept in mansa urmatoare cu Arina Sabalenka din Belarus, locul 4 WTA si cap de serie numarul 2.Sabalenka a trecut, tot luni, in optimi, de Elena Ribakina din Kazahstan, locul 20 WTA si cap de serie numarul 18, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-3, dupa un meci de o ora si 55 de minute.Arina Sabalenka este in premiera in sferturile de finla ale unui grand slam.