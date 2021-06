Supriza la Roland Garros. Campioana din 2020, poloneza Swiatek, eliminata in sferturi. Care sunt semifinale de la turneul francez

Swiatek locul 9 WTA si cap de serie numarul 8, a fost invinsa de Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 17, scor 6-4, 6-4.Meciul a durat o ora si 35 de minute.Maria Sakkari este prima sportiva din Grecia care ajunge in semifinale la un turneu de Grand Slam.Dupa eliminarea polonezei, in varsta de 20 de ani, nicio jucatoare din Top 10 WTA nu a mai ramas in competitia de la Paris. Dintre primele zece jucatoare ale lumii, a lipsit doar Simona Halep , locul 3 WTA, din cauza unei accidentari.In semifinale, Sakkari va evolua cu Barbora Krejcikova (Cehia), locul 33 WTA, care a trecut de sportiva americana Cori Gauff.In cealalta semifinala se vor intalni Anastasia Pavliucenkova (Rusia), locul 32 WTA si cap de serie numarul 31, si Tamara Zidansek (Slovenia), locul 85 WTA.