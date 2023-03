Lovitură pentru organizatorii turneului WTA de la Miami. Decizia anunțată în urmă cu puțin timp

Organizatorii turneului de la Miami au primit o lovitură grea în competiția feminină. Deținătoarea trofeului și liderul WTA, Iga Swiatek, s-a retras de la competiția din Florida din cauza unei accidentări la coaste.

Swiatek va fi înlocuită pe tabloul principal de Julia Grabher (lucky loser - locul 94 WTA).

"După turneul de la Doha m-am luptat cu o infecție puternică. Mi s-a permis să joc, dar un episod puternic de tuse dură a dus la o accidentare la coaste. Am încercat să o gestionăm și să continui să joc atât timp cât a fost sigur pentru mine. În ultimele zile am făcut investigații, iar medicul meu mi-a comunicat diagnosticul. Din păcate, încă simt mult disconfort și durere și nu pot concura", a anunțat poloneza, care nu știe când va reveni pe teren.

🎾 It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important. ⤵️

🎾 To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze. ⤵️ pic.twitter.com/HjBqrANmy0