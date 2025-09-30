Iga Swiatek trage un semnal de alarmă în lumea tenisului: ”E o nebunie!”

Autor: Teodor Serban
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 14:34
341 citiri
Iga Swiatek trage un semnal de alarmă în lumea tenisului: ”E o nebunie!”
Iga Swiatek FOTO X TennisLetter

Numărul doi mondial, poloneza Iga Swiatek, a declarat că sezonul de tenis este prea lung şi prea intens şi că opţiunea inteligentă pentru ea ar fi să-şi reducă programul pentru sănătatea sa, chiar dacă asta înseamnă să renunţe la turneele obligatorii, relatează Reuters.

Circuitele masculine şi feminine au fost criticate din cauza sezonului de 11 luni, iar ambele au fost supuse unei noi analize în timpul „turneului asiatic”, cinci meciuri de la China Open neputând fi finalizate luni din cauza accidentărilor.

Camila Osorio s-a retras după ce a pierdut primul set în faţa lui Swiatek, în timp ce Lois Boisson, Zheng Qinwen, Lorenzo Musetti şi Jakub Mensik nu au reuşit să-şi termine meciurile la Beijing.

„Cred că oamenii sunt mai obosiţi”, a declarat Swiatek, de şase ori campioană de Grand Slam.

„Din păcate, turneul asiatic este cea mai grea parte, pentru că simţi că sezonul se va termina în curând, dar tot trebuie să dai tot ce ai mai bun. Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea peste câţiva ani. Poate că va trebui să aleg unele turnee şi să nu le disput, chiar dacă sunt obligatorii. WTA, cu aceste reguli obligatorii, a făcut ca situaţia să fie o nebunie pentru noi”, a afirmat ea.

Jucătorii de top sunt obligaţi să participe la toate cele patru turnee de Grand Slam, la 10 turnee WTA 1000 şi la şase turnee WTA 500, conform regulilor WTA, iar sancţiunile pentru neparticipare variază de la penalizări la puncte în clasament până la amenzi.

„Nu cred că vreun jucător de top va reuşi să facă acest lucru...Este imposibil să încadrezi toate aceste turnee în program”, a declarat Swiatek, care s-a angajat să participe la toate evenimentele obligatorii din acest an.

„Trebuie să fim inteligenţi în această privinţă, să nu ne pese de reguli şi să ne gândim la ce este sănătos pentru noi. Este greu”, a spus ea.

Asociaţia Jucătorilor Profesionişti de Tenis a intentat un proces împotriva organismelor de conducere ale sportului în martie, grupul de advocacy descriind situaţia ca fiind „nesustenabilă”.

WTA a declarat că procesul, care acuza organizaţiile de conducere de practici anticoncurenţiale şi de neglijarea bunăstării jucătorilor, era „nefondat” şi şi-a apărat bilanţul în ceea ce priveşte dezvoltarea tenisului feminin.

Prima aniversare a Simonei Halep după ce s-a retras din tenis. Cifrele unei cariere impresionante
Prima aniversare a Simonei Halep după ce s-a retras din tenis. Cifrele unei cariere impresionante
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens. Simona şi-a anunţat...
Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea
Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate pe 23 noiembrie, iar decizia finală urmează să fie luată săptămâna viitoare în cadrul Coaliției. Potrivit acelorași surse,...
#Iga Swiatek, #tenis, #alarma, #nebunie , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iga Swiatek trage un semnal de alarmă în lumea tenisului: ”E o nebunie!”
  2. Decizie radicală luată de Paula Badosa, chinuită de accidentări
  3. Platforma Netflix, dată în judecată de o puternică echipă de fotbal
  4. Cristi Chivu, în conferința de presă: ”Dar ce e asta? Mi-au dat lacrimile!” VIDEO
  5. Eșec neașteptat pentru Bernadette Szocs la turneul din China
  6. FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA
  7. Antrenorul lui CFR Cluj, după derby-ul orașului: ”Este halucinantă”
  8. O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
  9. Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid
  10. Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României