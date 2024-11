Absolut uluitor! Ce-a aflat Iga Swiatek la conferința de presă după victoria de la Turneul Campioanelor VIDEO

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA), deținătoarea trofeului, a câștigat partida de joi de la Turneul Campioanelor 2024, la Riad, învingând-o pe rusoaica Daria Kasatkina (9 WTA), însă ea a părăsit competiția ca urmare a victoriei neașteptate înregistrate de cehoaica Barbora Krejcikova (13 WTA) în fața americancei Coco Gauff (3 WTA).

Pentru a putea merge în semifinale, Swiatek trebuia să o învingă pe Kasatkina, care a înlocuit-o în ultimul meci din grupă pe americanca Jessica Pegula (6 WTA), accidentată, însă Gauff, care o învinsese pe Swiatek și era deja calificată, ar fi trebuit să o învingă pe Krejcikova.

Poloneza a trecut în două seturi, 6-1, 6-0, de rusoaică în mai puțin de o oră de joc, dar surpriza s-a înregistrat în a doua partidă, Krejcikova învingând-o surprinzător pe Gauff tot în două seturi, 7-5, 6-4.

Astfel, cu două partide câștigate în grupa sa, Krejcikova merge în penultimul act al competiției de pe primul loc și va juca împotriva chinezoaicei Qinwen Zheng (7 WTA), în timp ce Gauff, ocupanta locului secund în această grupă, o va înfrunta pe belarusa Arina Sabalenka (1 WTA).

Absolut uluitor, Iga Swiatek a aflat abia la conferința de presă faptul că victoria sa cu Kasatkina nu înseamnă nimic în cazul în care Gauff nu câștigă meciul cu Krejcikova.

Iga Swiatek when she was informed that her result against Daria Kasatkina had no impact on whether she qualifies for the WTA Finals SF in Riyadh

“You mean… it didn’t matter?” 😂

*Looks directly into the camera*

