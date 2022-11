Scene jenante la Turneul Campioanelor: care e marea problemă din Texas, remarcată și de Iga Swiatek FOTO

Turneul Campioanelor de la Fort Worth (Texas) a început de două zile, însă interesul în jurul competiției e destul de scăzut printre americani.

La meciul dintre Jessica Pegula și Maria Sakkari au fost doar câteva sute de spectatori răspândiți într-o arenă uriașă, de 14.000 de locuri.

La partida dintre Iga Swiatek și Daria Kasatkina numărul spectatorilor a fost ceva mai mare, însă insuficient pentru un eveniment care reunește crema tenisului feminin.

Problema a fost remarcată și de Swiatek. "Să sperăm că o să vedem o casă plină curând, dar da...", a spus Swiatek nedumerită.

Cum a arătat arena la meciul dintre Jessica Pegula și Maria Sakkari

Crowd for the first singles match of the WTA Finals in Fort Worth, featuring US's #1 Jess Pegula. pic.twitter.com/QRbyFrepfJ