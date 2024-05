S-a încheiat prima semifinală la WTA Roma. ”Gladiatoarea” care domină tenisul feminin

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek s-a calificat joi în finala turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o pe Coco Gauff, din Statele Unite.

De o oră şi 47 de minute a avut nevoie Iga Swiatek (22 de ani, locul 1 WTA) să se califice în finala turneului WTA Masters de la Roma, după ce a dispus în două seturi de jucătoarea americană Coco Gauff (20 de ani, locul 3 WTA), scor 6-4, 6-3. Pentru liderul clasamentului mondial va fi a patra finală din acest an, după cele câştigate la Doha, Indian Wells şi Madrid.

În finală, Swiatek se va înfrunta cu învingătoarea din a doua semifinală, care se dispută între Aryna Sabalenka şi Danielle Collins.

”Iga gladiatoarea” a titrat contul de Twitter al celor de la WTA, precizând că poloneza va juca a treia sa finală din carieră la Roma.

Iga the GLADIATOR ⚔️@iga_swiatek battles past Gauff to make it to her third career final in Rome!

Awaits Sabalenka or Collins on Saturday at #IBI24 pic.twitter.com/vBwH5DNA34