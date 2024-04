Meci de poveste în semifinale la WTA Stuttgart. Ce s-a întâmplat cu lidera mondială

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, liderul WTA şi principală favorită, a fost eliminată sâmbătă seara, în semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, după ce s-a înclinat în trei seturi, 3-6, 6-4, 3-6, în faţa kazahei Elena Rîbakina (4 WTA, favorită nr.4).

Rîbakina s-a impus după o partidă de aproape trei ore în faţa lui Swiatek, care în runda anterioară o eliminase pe Emma Răducanu, kazaha reuşind nu mai puţin de zece aşi (niciunul pentru Swiatek) şi a comis 5 duble greşeli (7 făcute de poloneză).

Iga Swiatek cucerise trofeul la ultimele două ediţii ale turneului de la Stuttgart, învingând-o în finală, în ambele ocazii, pe belarusa Arina Sabalenka.

În finală, Rîbakina o va avea ca adversară pe învingătoarea din partida care le opune pe ucraineanca Magda Kostiuk (27 WTA) şi cehoaica Marketa Vondrousova (8 WTA, favorită nr. 6).

