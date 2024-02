Românii ignoră igiena dentară: ”Este o lipsă de educaţie sanitară în mod generalizat”

Vicepreşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, medicul Smărăndiţa Păcuraru, a declarat joi, 29 februarie, că numeroşi români nu merg la stomatolog pentru că au mentalitatea conform căreia dacă nu îi doare înseamnă că nu au probleme.

Smărăndiţa Păcuraru, medic stomatolog în mediul rural, în judeţul Iaşi, a afirmat că în România există ”o lipsă de educaţie sanitară” care este întâlnită în general, nu doar în rândul populaţiei mai puţin educate.

”Din păcate, mentalitatea românului - şi nu cred că doar a omului simplu - este aceea că, ”dacă nu m-a durut, nu am de ce să vin la stomatolog”. În toţi aceşti ani am încercat să le explic că, în momentul în care deja ajunge să te doară, tratamentul este complicat, costurile sunt crescute şi toate lucrurile se rezolvă mult mai greu şi am încercat să îi conving că un consult, măcar anual, te poate salva de foarte multe probleme. Cu unii am reuşit acest lucru, alţii au zis ”da” şi tot când i-a durut au venit, din păcate”, a declarat Smărăndiţa Păcuraru, joi seară, la Medika Tv.

Ea este de părere că ”trebuie implementat un sistem de educaţie sanitară” pentru ca populaţia să fie informată despre beneficiile consulturilor.

”Este o lipsă de educaţie sanitară pe care o întâlnim în mod generalizat la populaţia din România şi nu doar în mediul rural”, a adăugat medicul.

Cel mult 20% dintre copii ajung la stomatolog pentru consulturi preventive

Medicul stomatolog Dan Căminescu, secretar general al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, a anunțat că în România se pregăteşte un studiu care va fi realizat la nivel naţional privind starea sănătăţii orale a populaţiei.

”Dacă vorbim strict din punctul de vedere al stării sănătăţii orale a pacientului din România, nu aş putea spune că ne putem lăuda foarte mult”, a declarat, joi seară, la Medika Tv, medicul Dan Căminescu.

”Unul din proiectele pe care le desfăşurăm în acest moment se referă la un studiu în ceea ce priveşte starea sănătăţii orale a pacienţilor din România, un studiu la nivel naţional care, din păcate, lipseşte. Părerea noastră este că ar fi imposibil să facem o prognoză pe termen lung sau să proiectăm pe termen lung sistemul de asistenţă stomatologică în România fără să avem nişte date concrete în ceea ce priveşte situaţia actuală, unde ne aflăm, care este gradul de sănătate orală a pacienţilor din România şi tocmai de aceea ne propunem să demarăm acest studiu. Vor fi implicaţi colegi din toată ţara, medici stomatologi care vor trimite date către noi, ele vor fi centralizate, vor fi prelucrate şi cu siguranţă vom trage nişte concluzii care vor fi deosebit de utile în multe direcţii, inclusiv în zona aceasta de finanţare a sistemului stomatologic românesc care, în momentul de faţă, în mare parte este privat”, a adăugat medicul.

Potrivit acestuia, există în România un studiu care datează de aproximativ doi ani şi care vizează copiii şi sănătatea orală, studiu care arată că în mediul rural accesul copiilor la stomatolog este limitat, cei mai mulţi dintre copii ajung la stomatolog doar când au probleme şi doar între 10 şi 20% dintre copiii români ajung la stomatolog pentru consulturi preventive.

El a spus că aspectele pozitive ale sistemului sanitar românesc sunt legate de faptul că medicii stomatologi sunt bine pregătiţi.