Fără hârtie igienică? De la bureți romani la catifea – secretele surprinzătoare ale igienei de-a lungul istoriei

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 11:44
127 citiri
Fără hârtie igienică? De la bureți romani la catifea – secretele surprinzătoare ale igienei de-a lungul istoriei
Persoană care a terminat hârtia igienică FOTO Pixabay

Înainte să dai ochii peste cap la ultima „inovație” din baie sau să intri în panică la vederea unui sul gol de hârtie igienică, merită să te gândești puțin la ce trebuiau să înfrunte strămoșii noștri. Căutarea metodei perfecte de curățare a posteriorului a fost, de-a lungul istoriei, una ingenioasă, ciudată și uneori de-a dreptul comică. Uită de cățelușii drăgălași de pe ambalaje – cu secole în urmă, mersul la toaletă era mult mai puțin rafinat pentru cei mai mulți oameni.

De la ziare la bețe cu bureți: începuturile curățeniei

Până acum un secol, metoda preferată de mulți era extrem de „low-tech”: pagini de ziare sau cataloage. Practic? Absolut. Confortabil? Doar dacă evitai foile lucioase, care puteau transforma rutina zilnică într-o experiență nefericită.

Dacă te-ai întrebat vreodată ce soluții creative foloseau oamenii înainte ca hârtia să fie răspândită, răspunsul variază în funcție de epocă. Fiecare perioadă și-a avut propria metodă – uneori ingenioasă, adesea improvizată.

În vremurile creștine, mai ales în epoca romană, oamenii nu se mulțumeau doar să contemple filosofia. Ne-au lăsat moștenire "tersorium-ul": un burete fixat pe un băț, păstrat într-o găleată cu apă sărată sau oțet, gata pentru folos comun. Funcțional? Fără îndoială – și, foarte posibil, strămoșul periei de toaletă moderne. Romanii chiar s-au gândit la toate!

Evul Mediu: te descurci cu ce ai

În Evul Mediu, igiena „de după” nu era o prioritate. Oamenii foloseau pur și simplu ce aveau la îndemână:

  • Paie – ușor de găsit, atât pentru țărani, cât și pentru cei din castele
  • Frunze – șervețelele originale ale naturii
  • Colțul cămășii – mai puțin ortodox, dar cu siguranță ingenios

Confortul luxos nu era deloc pe lista zilei, scrie valleyvanguardonline.com.

Catifea, satin sau… manuscrise? Igiena celor privelegiați

În secolul al XVI-lea, jocul igienei s-a schimbat pentru cei bogați. Aceștia au renunțat la soluțiile improvizate din natură și au trecut la șervețele din pânză fibroasă, realizate din cânepă sau in. Pentru maximum de finețe, se foloseau uneori catifeaua sau satinul, apreciate pentru atingerea lor delicată.

Legenda spune chiar că faimoasa Contesă du Barry prefera șervețelele din dantelă. Evident, aceste soluții erau rezervate unui cerc foarte restrâns.

Dar de ce nu hârtia? Era rară și extrem de scumpă, rezervată mai ales cărților prețioase sau corespondenței importante. Ideea de a o folosi la igiena personală ar fi fost considerată aproape o blasfemie.

Există chiar dovezi arheologice: fragmente de manuscrise găsite în latrine sugerează că scrisorile erau folosite uneori ca „hârtie igienică” improvizată – dar probabil doar după o citire atentă.

Revoluția modernă: în sfârșit, un sul în fiecare casă

Hârtia igienică a fost introdusă abia în 1857 – așa cum o știm azi. Atunci a intrat în scenă Joseph Gayetty, un american cu viziune și cu o soluție la o problemă veche de când lumea.

La scurt timp, frații Scott au dus ideea mai departe, introducând foile separate, rulate convenabil. Acest pas practic și igienic a înlocuit rapid ziarele alunecoase, mai ales odată cu răspândirea toaletelor cu apă curentă.

Așa s-a transformat banala hârtie igienică într-o prezență constantă, dovadă că progresul nu se măsoară întotdeauna prin filozofie sau mari invenții, ci prin confortul simplu și zilnic al unei foi moi, exact când ai nevoie.

Morala poveștii

Dacă rămâi vreodată fără hârtie, amintește-ți – strămoșii tăi au supraviețuit cu paie, bureți și chiar mai rău. Dar dacă ești suficient de norocos să ai un sul la îndemână, fii recunoscător și gândește-te cu un zâmbet la șervețelele de dantelă ale Contesei data viitoare când întinzi mâna după hârtia igienică.

Un deputat PSD îl acuză pe Bolojan că vrea să bulverseze şi administraţia publică locală, aşa cum a făcut în Educaţie. „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”
Un deputat PSD îl acuză pe Bolojan că vrea să bulverseze şi administraţia publică locală, aşa cum a făcut în Educaţie. „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că premierul Ilie Bolojan vrea să ”bulverseze” și administrația publică locală, după schimbările făcute în Educație. Fifor acuză că premierul...
Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”
Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) a reacționat dur la propunerea unor deputați POT de a introduce „o protecție penală suplimentară...
#igiena, #istorie, #secrete, #hartie igienica , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
ObservatorNews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decat la producator. E pastrat in bazine ingropate in pamant
DigiSport.ro
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a incheiat

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fără hârtie igienică? De la bureți romani la catifea – secretele surprinzătoare ale igienei de-a lungul istoriei
  2. Andreea Antonescu, adevărul despre relația cu Andreea Bălan și ruptura dintre ele: „Suntem în etapa în care e pauză”
  3. Celebra cafenea „Central Perk” din Friends a fost recreată în Times Square
  4. Horoscop zilnic. Joi, 18 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită
  5. Bancul zilei: De ce întârzie Maria la școală
  6. Cum reacționează corpul tău când renunți la carbohidrați
  7. Din pandemie în prezent: cu ce obiceiuri de dating au rămas românii
  8. Andreea Ibacka, despre disciplina din familie și reguli: „Am un Excel cu programul pe zile și ore, un adevărat master plan”
  9. Cum să amenajezi livingul pentru relaxare: 6 sfaturi pentru un spațiu confortabil și liniștit
  10. Victor Ponta, dezvăluiri după divorț. Dorința Dacianei Sârbu pe care nu a putut să o îndeplinească: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”