Mesaj de Ziua Mondială a Igienei Mâinilor. Cele 5 momente cheie recomandate personalului medico-sanitar

Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, marcată în fiecare an la data de 5 mai, a fost lansată în anul 2009, fiind corelată cu First Global Patient Safety Challenge: Clean Care is Safer Care (Prima provocare globală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru siguranţa pacienţilor: îngrijirea în condiţii de igienă corespunzătoare, este o îngrijire mai sigură). Iniţiativa «Salvează vieţi – Spală-te pe mâini» este parte a unui efort global major de îmbunătăţire a igienei mâinilor în domeniul asistenţei medicale”, a transmis, duminică, INSP, pe pagina de Facebook.

Specialiştii precizează că ”practicarea igienei mâinilor în unităţile sanitare protejează deopotrivă pacienţii şi personalul medico-sanitar”,.

”Simplul gest al spălării mâinilor poate să prevină răspândirea germenilor, inclusiv a celor rezistenţi la antibiotice, mâna murdară reprezentând principala cale de transmitere a infecţiilor în unităţile sanitare”, scrie News.

Potrivit instituţiei, personalul medico-sanitar trebuie să respecte cu stricteţe cele 5 momente cheie ale igienei mâinillor atunci când oferă îngrijiri medicale:

Înainte de a intra în contact cu pacientul;

Înainte de a îndeplini proceduri aseptice;

După expunerea la fluide ale corpului;

După contactul cu pacientul;

După atingerea obiectelor aflate în contact sau în apropierea pacientului.

”Faceţi un obicei dintr-un gest simplu ce ţine bolile departe de dumneavoastră şi de pacienţii îngrijiţi”, au mai transmis specialiştii INSP.

