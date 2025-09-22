Percheziții la politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ia exemplu din România „Caută motive să anuleze alegerile”

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 10:30
Igor Dodon, fost președinte Rep. Moldova FOTO: Hepta

Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziție, a afirmat că perchezițiile de luni dimineață sunt o încercare de intimidare înaintea alegerilor din weekend.

Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat prost în ziua de 28 septembrie, afirmă Dodon, într-o postare pe Facebook.

Dodon a precizat că au loc percheziții la colegii săi din nordul Republicii Moldova. Potrivit lui Dodon, sunt vizați „conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani”.

„În aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor territoriale din Drochia și Rîșcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. (…) Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei știu că le vine sfârșitul politic. Noi nu vom ceda. Stimați cetățeni, mai avem o săptămână de rezistat. Vocea poporului e mai puternică decât dictatura”, a scris Dodon pe o rețea de socializare.

Igor Dodon nu a precizat dacă perchezițiile îi vizează pe membrii PSRM sau pe cei din Blocul Electoral „Patriotic”, din care face parte partidul.

NewsMaker a solicitat și o reacție din partea reprezentanților PAS în legătură cu declarațiile în care aceștia au fost vizați. Totodată, NewsMaker a solicitat un comentariu Inspectoratului General al Poliției, pentru a afla dacă persoanele menționate de Dodon sunt vizate și de perchezițiile anunțate de instituție.

