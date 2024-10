Igor Dodon a boicotat referendumul din Republica Moldova. Ce spune fostul președinte despre alegerile prezidențiale. „Este ilegal”

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor, a declarat duminică, 20 octombrie, după ce a votat la alegerile prezidenţiale, că oamenii manifestă un interes crescut faţă de acest scrutin şi a remarcat participarea activă a populaţiei.

În opinia sa, aceste alegeri ar putea marca un moment de cotitură pentru ţară. Dodon a spus că nu a participat la referendum, deoarece îl consideră ilegal, însă a precizat că negocierile cu Uniunea Europeană trebuie să continue.

„Cetăţenii Republicii Moldova sunt foarte activi, prezenţa la vot este mai mare decât acum patru ani. Acest lucru înseamnă că interesul pentru aceste alegeri este semnificativ. Am votat pentru ca Moldova să revină la normalitate. Consider că aşa-numitele „vremuri bune” din ultimii patru ani trebuie să se încheie. Oamenii doresc un preşedinte care să reprezinte toţi cetăţenii, nu să-i împartă în „buni” şi „răi”. Avem nevoie de un lider care respectă Constituţia, militează pentru dreptate şi este deschis la dialog atât cu Vestul, cât şi cu Estul”, a declarat Dodon, potrivit NewsMaker.

El a subliniat importanţa dialogului cu locuitorii din regiunea transnistreană şi şi-a exprimat încrederea că, după aceste alegeri, ţara va avea un preşedinte care va putea asigura acest dialog.

Răspunzând la o întrebare referitoare la participarea sa la referendumul care are loc simultan cu alegerile prezidenţiale, Dodon a afirmat că nu îl susţine: „Nu am participat la referendum, deoarece consider că este un proces ilegal. Acesta nu este un referendum despre integrarea europeană, ci despre modificarea Constituţiei. Noi considerăm că este anticonstituţional şi inadmisibil. Negocierile cu Uniunea Europeană trebuie să continue, dar decizia privind aderarea la UE trebuie luată doar după finalizarea acestor negocieri, când toate condiţiile vor fi cunoscute. Atunci trebuie organizat un referendum, nu acum.”

Astfel, Dodon a criticat iniţiativa actuală de modificare a Constituţiei, numind-o o greşeală şi acuzând actuala guvernare a R. Moldova de manipularea opiniei cetăţenilor.

