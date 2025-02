Fostul președinte pro-rus de la Chișinău vrea "hălci" din Ucraina. Igor Dodon: "Moldova are drepturi istorice asupra unor teritorii ucrainene"

Igor Dodon, fostul preşedinte pro-rus al Republicii Moldova, lider al Partidului Socialiştilor (PSRM), de opoziţie, vrea ca şi Chişinăul să participe la discuţiile pentru reglementarea conflictului din Ucraina, întrucât, susţine el, într-un interviu publicat de agenţia oficială rusă TASS, Moldova are drepturi istorice asupra unor teritorii ucrainene, iar comunitatea moldovenească din Ucraina este considerabilă.

„Ştiţi, am vorbit despre acest lucru acum câteva săptămâni. Unii oameni au început să mă critice atunci când am amintit că o parte din teritoriile Ucrainei au fost cândva, istoric, pământ moldovenesc. În primul rând, Vladimir Vladimirovici (Putin) a declarat recent că alte ţări ar trebui să fie implicate în negocierile privind Ucraina. El a numit BRICS şi altele. Eu cred că şi Moldova ar trebui să participe. Noi suntem vecinii Ucrainei. Sute de mii, un milion de refugiaţi au trecut pe la noi. Şi noi am pierdut mult din cauza acestui război. Deci cred că ar trebui să participăm şi noi la negocieri. Iar faptul că cei care conduc ţara - (preşedintele parlamentului şi liderul partidului de guvernământ, Igor) Grosu, (preşedinta Moldovei, Maia) Sandu - spun că să lăsăm Ucraina să apere interesele Moldovei la aceste negocieri este greşit”, a declarat Igor Dodon în interviul pentru TASS.

Potrivit lui Dodon, aceste chestiuni ar trebui cu siguranţă discutate. „În ceea ce priveşte teritoriul şi potenţiala împărţire a Ucrainei, noi nu vorbim acum despre a cere înapoi nişte teritorii, deşi trebuie să înţelegem că Moldova a pierdut accesul la mare în anii 40 ai secolului trecut, iar din punct de vedere economic, desigur, am pierdut foarte mult. Trebuie să înţelegem că există o diasporă mare de moldoveni pe teritoriul Ucrainei - sute de mii de moldoveni care vorbesc limba moldovenească şi nu sunt protejaţi. Prin urmare, trebuie neapărat să ridicăm aceste probleme”, a arătat fostul preşedinte, concentrându-şi apoi atacul asupra preşedintei Maia Sandu.

„Maia Sandu nu va ridica (aceste probleme), pentru că ea susţine o linie antirusească împreună cu Volodimir Zelenski, împreună cu alţi oficiali UE. Dar cu siguranţă, noi vom ridica aceste probleme”, a spus el.

La 13 februarie, Serghei Narîşkin, directorul serviciului rus de informaţii externe (SVR) şi preşedintele Societăţii Istorice ruse, a atras atenţia asupra faptului că teritoriul de facto al Ucrainei moderne a fost format abia în perioada sovietică „din teritoriile mai multor state vecine, ataşate la baza teritorială istorică rusă”, reaminteşte TASS.

Teza a fost reluată şi de Călin Georgescu, candidatul pro-rus la preşedinţia României, care a declarat într-un interviu, că „Ucraina este un stat inventat”, ceea ce a atras reacţii din partea ministerelor de externe de la Kiev şi Bucureşti.

Aflat în studioul TASS, Dodon a spus că în fiecare lună merge la Moscova pentru că are un contract cu Universitatea Sberbank şi ţine lecţii în cadrul instituţiei. Ultima dată când s-a întors de la Moscova, Dodon a susţinut o conferinţă de presă în care a făcut declaraţii pe marginea mai multor subiecte, inclusiv invazia rusă din Ucraina.

Acesta a spus că unii politicieni din UE şi România, cărora nu le-a dat numele, ar „împărţi” teritoriile Ucrainei. „În primul rând, pământurile pe care le numiţi, din punct de vedere istoric, sunt moldoveneşti, unele din ele. Acolo şi acum locuiesc sute de mii de moldoveni şi ei vorbesc limba moldovenească. În al doilea rând, noi, Moldova sovietică, am fost privaţi de statutul de ţară maritimă. Ne-a fost luat sudul şi nordul ţării printr-o decizie ilegală la mijlocul secolului trecut”, a declarat socialistul, citat de NewsMaker.

În reacţie, vicepreşedinta Parlamentului, Doina Gherman, care este membră Partidului de guvernare Acţiune şi Solidaritate (PAS), a declarat că prin aceste declaraţii Dodon se aliniază agresiunii ruseşti. Totodată, ea a solicitat partidelor din opoziţie „să manifeste o poziţie clară în care condamnă aceste declaraţii care pun în pericol securitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova”.

Ads