LIVETEXT Alegeri in Republica Moldova. Mobilizare masiva in diaspora: cozi de doi kilometri la sectiile de votare

Pana la aceasta ora au votat 7,6% din alegatori - 212.415 de voturi exprimate.Al doilea tur este organizat dupa ce niciunul dintre cei opt candidati la functia de presedinte al Republicii Moldova nu a intrunit 50%+1 din voturile valabil exprimate in primul tur.In lupta pentru cea mai importanta functie politica de la Chisinau se afla candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, si actualul presedinte, Igor Dodon , care s-a inscris in cursa electorala ca independent, avand sustinerea Partidului Socialistilor din Republica Moldova.In primul tur, desfasurat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obtinut 36,16% din voturi, iar Igor Dodon 32,61%.Cetatenii Republicii Moldova pot vota duminica, 15 noiembrie, la turul doi al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, in 13 sectii organizate pe teritoriul Romaniei Mai putin de 3% dintre moldoveni votasera deja pana la ora 8.00. Comisia Electorala Centrala a activat modulul prezentei la vot, unde poate fi urmarit live numarul celor care s-au prezentat la urne.La fel ca in urma cu doua saptamani, autoritatile de la Chisinau au organizat 2.143 de sectii de votare pe teritoriul Republicii Moldova si 139 in strainatate, dintre care cele mai multe in Italia (30), Federatia Rusa (17), Romania (13) si Statele Unite ale Americii (12).Validarea alegerilor este conditionata de prezenta la urne a cel putin o treime din numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale (3.287.140 cetateni cu drept de vot). Prezenta la vot a fost, pe 1 noiembrie, de 48,54%.La alegerile prezidentiale anterioare, din 2016, presedinte a fost desemnat socialistul Igor Dodon, care a invins-o in turul al doilea pe pro-europeana Maia Sandu, care a candidat din partea Partidului Actiune si Solidaritate. In primul tur, din 30 octombrie 2016, Dodon a obtinut 47,98% din voturi, in timp ce Maia Sandu a fost votata de 38,71% dintre alegatori. In turul al doilea, din 13 noiembrie 2016, Dodon a avut sustinerea a 52,11% dintre cetatenii care au mers la vot, iar Maia Sandu a fost votat de 47,89% dintre alegatori. Prezenta la vot a fost in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2016 de 50,95%, iar in turul al doilea de 53,45%.Votul de duminica are loc in conditii speciale, in contextul epidemiei de COVID-19, organizatorii alegerilor stabilind un set de reguli care trebuie respectate la intrarea in sectiile de votare. Purtarea mastii de protectie este obligatorie. Mastile vor fi puse la dispozitia alegatorilor de reprezentantii Comisiei Electorale Centrale.