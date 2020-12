Avertisment din partea MAE: Rapiditatea cu care au fost adoptate in Parlamentul de la Chisinau modificari de amploare afecteaza statul de drept

"Romania considera ca rapiditatea cu care au fost adoptate in Parlamentul de la Chisinau modificari de o amploare semnificativa si cu un impact major asupra functionarii institutiilor statului, fara transparenta decizionala si consultare publica, fara respectarea procedurilor parlamentare in vigoare, afecteaza grav statul de drept si functionarea sistemului democratic din Republica Moldova", a transmis MAE.Potrivit MAE, "modul in care au actionat aceste forte politice este cu atat mai grav cu cat, in mod clar, scopul direct urmarit a fost limitarea atributiilor functiei prezidentiale, pe care candidatul sustinut de PSRM a pierdut-o in mod categoric si democratic la alegerile prezidentiale."Ministrul de Externe a adaugat ca partea romana urmareste cu "deosebita atentie" si "ingrijorare" evenimentele in curs din Republica Moldova si reitereaza sustinerea pentru eforturile presedintelui ales in vederea reinstaurarii legalitatii in procesul de guvernare, in conformitate cu agenda validata prin votul acordat la 15 noiembrie de catre cetatenii Republicii Moldova."Totodata, partea romana face apel la toate partidele politice sa actioneze cu responsabilitate si sa acorde prioritate stabilitatii si parcursului democratic, in spirit european, al Republicii Moldova", se mai arata in comunicatul citat.CITESTE SI: Partidul Miscarea Populara va organiza un protest in fata Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti impotriva incercarilor lui Igor Dodon de a limita puterile Maiei Sandu