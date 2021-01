Caz misterios in Republica Moldova: fostul sef al Anticoruptiei a fost retinut pentru a doua oara. Ce dosar ar fi fabricat la comanda

Procuratura Generala (PG) informeaza ca seful suspendat al Procuraturii Anticoruptie, impreuna cu Seful interimar al Serviciului Antidrog al Politiei de Frontiera, sunt cercetati pentru fabricarea unui dosar la comanda. Seful suspendat al Procuraturii Anticoruptie s-a prezentat azi, impreuna cu avocatii sai, la PCCOCS, unde a fost citat pentru a fi recunoscut si audiat in calitate de banuit de patru capete de acuzare: "exces de putere", "fals in acte publice", "retinerea sau arestarea ilegala" si "tragerea cu buna-stiinta la raspundere penala a unei persoane nevinovate".Dupa audierea acestuia in calitate de banuit, procurorul de caz a decis asupra necesitatii retinerii lui in ordinea art.166 din Codul de procedura penala. In continuare, persoana urmeaza a fi pusa sub invinuire, cu decizia asupra masurii preventive aplicabile.Potrivit PG, ilegalitatile imputate, potrivit probatoriului, au fost comise in cazul fratilor Igor si Adrian Bors, co-proprietarii retelei de benzinarii "VENTO", reabilitati recent in drepturi, dupa ce s-a ajuns la concluzia ca in anul 2018 au fost persecutati, retinuti, arestati, deposedati de avere si trasi ilegal la raspundere penala intr-un dosar la comanda.Printre cei care au instrumentat si gestionat acest dosar figureaza si actualul Sef interimar al Serviciului Antidrog din cadrul Politiei de Frontiera, care in anul 2018 era ofiter de investigatie in cadrul Directiei nr.5 a INI, care a fost deja pus oficial sub invinuire pentru "exces de putere", "fals in acte publice", "retinerea sau arestarea ilegala" si "tragerea cu buna-stiinta la raspundere penala a unei persoane nevinovate".PG mentioneaza ca, pe langa cei doi, inca doi figuranti au fost citati la Procuratura pentru audieri. Este vorba despre un fost procuror din cadrul Procuraturii Anticoruptie si un ofiter de investigatie, care in ajun de data pentru care fusese citati, s-au imbolnavit subit. Fostul procuror, care fusese citat pentru data de 18 ianuarie, a informat in aceiasi zi PCCOCS-ul despre contaminarea sa cu COVID-19, iar ofiterul de investigatie, care urma sa se prezinte la Procuratura pe 13 ianuarie, s-a internat, de sine statator, la 12 ianuarie in spital, in baza unui certificat eliberat de serviciul medical al Politiei de Frontiera.Anul trecut, Viorel Morari a fost retinut in data de 10 ianuarie pentru "abuz in serviciu" si "fals in acte", dupa ce procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a dispus efectuarea controalelor la Procuratura Anticoruptie si la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze.CITESTE SI: