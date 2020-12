Dodon anunta ca pleaca la Moscova imediat dupa investirea Maiei Sandu in functia de presedinte

"Pe 24 decembrie, cel probabil, voi fi la Moscova. Pe 24 decembrie, dupa ce va avea loc inaugurarea noului presedinte, la care am anumite angajamente... Trebuie sa particip ca sef de stat, trebuie sa o intalnesc pe doamna Maia Sandu in aceasta cladire. Seara, cel mai probabil, voi pleca la Moscova", a spus Dodon vineri, in cadrul emisiunii sale de pe retelele de socializare.El a sustinut ca va avea "mai multe intrevederi importante", despre care nu poate oferi mai multe detalii acum. "Pe 25 decembrie deja sunt planificate mai multe intrevederi. Nu o sa vin acum cu detalii, dar vor fi intrevederi foarte importante. Mergem cu un grup de colegi din conducerea PSRM", a spus Dodon, citat de Ziarul National.CITESTE SI: