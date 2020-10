Cele doua mize ale primului tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova

Campania electorala a fost una destul de anosta. Principalii favoriti, Maia Sandu si Igor Dodon , au lucrat foarte mult pentru mobilizarea votantilor sai. Au fost mesaje si discursuri adresate tintit.Petele de culoare au fost date in aceasta campanie de aparitia dezvaluirilor privind ajutorul pe care il primeste Dodon de la Moscova, de oamenii din FSB desemnati sa lucreze in campania actualului presedinte . S-a vazut inca o data ca Federatia Rusa joaca puternic in Republica Moldova si ii acorda tot concursul actualului presedinte pentru ca acesta sa ramana la putere.Este limpede ca vom asista la un tur doi intre Maia Sandu si Igor Dodon si nimeni nu poate contesta acest lucru. Cei doi candidati din fruntea clasamentului sunt la distanta mare de restul plutonului, avand un avantaj consistent. Din acest motiv, probabil, cei doi au pastrat pentru turul doi si "artileria grea" si tehnicile dure.Acest prim tur are practic doua mize mari.Rezultatele sondajelor o arata pe Maia Sandu in spatele presedintelui pro-rus. O diferenta mica de doar cateva procente ar putea insemna un prim semnal ca Sandu poate castiga alegerile. Ea are nevoie, in turul doi, sa preia din voturile contracandidatilor lor. Are nevoie de voturile lui Nastase, ale unionistilor si ale lui Usatii sau de cele ale candidatei sustinuta de Shor. Daca voturile lui Nastase, ale lui Deliu sau ale unionistilor se vor duce in proportie foarte mare la Maia Sandu in turul doi, nu asa se va intampla si in cazul votantilor lui Usatii sau ale Violetei Ivanov (Shor).In alegerile din 2016, in primul tur, Igor Dodon a obtinut 47,98%, in timp ce Maia Sandu a obtinut 38,71%. A fost o diferenta mare. Dodon a castigat in turul doi cu 52,11%.Desigur, nu este acelasi context, acum sunt in cursa si Andrei Nastase si Usatii care vor lua voturi de la primii clasati. Sandu si Dodon sunt erodati, fiecare dintre ei a facut greseli de-a lungul timpului, care vor fi sanctionate la vot. O diferenta de voturi intre cei doi, mai mica decat cea de acum 4 ani, ar fi un semnal puternic.In turul doi, meciul se reia de la 0-0. Fiecare dintre cei doi competitori va trebui sa convinga electoratul ca el este cel mai bun. Maia Sandu si Dodon vor trebui sa gaseasca solutii pentru a obtine voturi de la electoratele celorlalti contracandidati, fara insa sa isi "supere" proprii votanti.Am vazut ca desi curentul unionist a crescut in ultimii ani in Republica Moldova, acesti oameni nu sunt reprezentanti in Parlament. Partidele unioniste fie nu au candidat la alegerile parlamentare, fie nu au trecut pragul electoral.De ce au ajuns partidele unioniste sa nu mai poate accede in Parlament, se stie. Erori, coruptie, idealuri frante de cei care au reprezentant acest curent.Dupa aceste alegeri prezidentiale, exista probabilitatea sa asistam la alegeri parlamentare anticipate. Este extrem de important, ca in aceasta ipoteza, reprezentantii partidelor unioniste sa dea semnalul unei revigorari, sa arate ca au potentialul de a-si tracta formatiunea si de a obtine locuri in Parlament.Romanii din Republica Moldova au nevoie de reprezentare, mai ales in conditiile actuale.Am vazut ca pentru pro-rusii din Republica Moldova exista voci extrem de importante care se bat pentru a satisface dorintele acestora. In continuare, se observa ca Federatia Rusa face acelasi joc pentru a-si tine publicul captiv. Propaganda, fake news-uri si niste masini de deszapezire. Cam atat. Federatia Rusa nu are forta sa ajute financiar Republica Moldova, nu poate tine pasul cu UE sau cu Romania si cu ajutoarele pe care acestia le acorda, dar foloseste o reteta de succes (inca) pe care o aplica de multi ani.Electoratul pro-european are reprezentanti. Maia Sandu este liderul celui mai puternic partid de pe partea dreapta. Cand vine insa vorba de interesele Romaniei in Republica Moldova, de interesele unionistilor, am vazut in nenumarate ocazii ca Sandu are o abordare rece. Strategii ei au invatat-o ca o apropiere prea mare de aceasta zona echivaleaza cu o posibila pierdere de voturi. De aceea, Sandu evita tot timpul mesajele transante, abordarile favorabile.Chiar daca ai putea spune ca electoratul "pro-european" si cel "unionist" are cam aceleasi valori, aceleasi abordari si ca el se poate confunda usor, lucrurile nu stau chiar asa. Da, multi dintre "unionistii" dezamagiti de PL, de Ghimpu si de alti lideri, au ales sa voteze PAS sau PPDA si au avut perfecta dreptate sa faca acest lucru.Dupa intrarea la guvernare a Maiei Sandu cu Igor Dodon, s-a vazut insa cel mai bine de ce "unionistii" trebuie sa aiba o forta in Parlament, care sa ii reprezinte si sa se bata pentru interesele lor. In lipsa unei reprezentari parlamentare, s-a putut face o intelegere intre ACUM si PSRM si efectele s-au vazut.Tocmai de aceea, e necesar un reviriment al curentului unionist, iar acest lucru se va putea face in cazul in care acestia vor obtine in primul tur un scor ce va putea crea premisele reintrarii in Parlament al unui astfel de partid.Unionistii din Republica Moldova trebuie sa voteze politic in primul tur, sa isi sustina candidatul, dar si propriile interese, urmand ca in turul doi sa voteze "util" pentru Maia Sandu.Republica Moldova are nevoie de un partid "unionist" care sa tina vie flacara romanismului, dar nu doar prin actiuni de imagine si mesaje, ci si prin instrumente si mijloacele politice. Nu se poate altfel. Prezidentialele din acest an pot fi momentul 0.