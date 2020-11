Igor Dodon a venit la vot cu sotia: "Avem nevoie de schimbari calitative, nu socuri, nu crize"

Acesta a venit la sectia de vot impreuna cu sotia sa si cu bodyguarzii, scrie agora.md."Ma bucur ca astazi cu totii suntem mai activi. Am votat pentru independenta si statalitatea RM. Cred in viitorul acestei tari. Avem nevoie de schimbari calitative, nu socuri, nu crize. Am votat pentru echitate sociala, pentru dezvoltarea economica, pentru echilibru in relatiile externe. Nu vreau ca RM sa devina un pion in joaca geopolitica internationala. Am votat pentru valori crestine. Sunt sigur ca totul va fi bine. Totul ne va reusi. Vom asigura ca tara va merge inainte. Cu Doamne ajute!", a declarat Igor Dodon.Candidatul independent, sustinut de PSRM, a mai spus ca de dimineata a fost la manastire: "Am pus cate o lumanare".Sotia acestuia a mentionat: "Am votat pentru o tara prospera, unde o sa domine bunastarea si prosperitatea".Citeste si: