Kremlinul anunta ca nu sunt planificate niciun fel de intrevederi oficiale cu fostul presedinte moldovean Igor Dodon

"Nu sunt planificate in acest context niciun fel de intrevederi oficiale. Insa, pe de alta parte, el (Igor Dodon) poate veni (la Moscova) in calitate de persoana particulara si aici nu sunt niciun fel de restrictii", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Igor Dodon a anuntat miercuri ca va pleca joi la Moscova, alaturi de primarul Chisinaului, Ion Ceban, si de vicepresedintele Parlamentului, Vladimir Batrincea. El a declarat la postul public de televiziune Moldova 1 ca va intrevederi oficiale cu presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse, Veaceslav Volodin, cu reprezentantul Kremlinului pentru relatia cu Republica Moldova, Dmitri Kozak, precum si cu conducerea partidelor cu care PSRM are semnate acorduri. Igor Dodon a mai spus ca va avea si intrevederi neoficiale despre care nu a vrut sa vorbeasca.Dodon nu a participat joi la ceremonia de investire a noului presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu . Fostul presedinte a spus cu o zi inainte ca va participa doar la evenimentul de transmitere a puterii si ca o va astepta pe noua presedinta Maia Sandu la sediul Presedintiei, pentru a-i "transmite toate atributiile si a-i ura succes".