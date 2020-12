La cateva ore de la investirea Maiei Sandu, limba utilizata pe site-ul Presedintiei de la Chisinau a fost schimbata din moldoveneasca in romana

Totodata, a fost plasat si discursul inaugural al Presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.Limba de acces pe site-ul presedintiei a fost schimbata in moldoveneasca de catre Igor Dodon la preluarea mandatului sau de presedinte in 2016.Amintim ca Maia Sandu a depus joi juramantul pentru functia de presedinte, intrand in exercitiul functiei.In timpul discursului sau tinut in timpul ceremoniei de investire a subliniat faptul ca nu a putut sa devina presedinte fara implicarea si perseverenta cetatenilor. Ea a spus ca are planuri mari pentru viitorul R.Moldova pe care le va realiza doar cu ajutorul cetatenilor."Niciodata nu as fi ajuns presedinta fara implicarea voastra. Sunt una din voi, un om simplu. Ca si mine, voi credeti ca implicarea este solutia. In noiembrie ati oferit cel mai mare capital de incredere unui presedinte care intra in functie. Cu sperante eu intru pe poarta presedintiei. Celor din diaspora eu vreau sa va multumesc din suflet si sa va rog sa mergem in continuare impreuna. Victoria va fi atunci cand politicienii vor fi slujitori ai cetatenilor. Pentru ca sa reusim, energia din ziua alegerilor trebuie sa ramana aici pentru patru ani. Energia voastra este decisiva pentru ca sa transformam Moldova cu adevarat. Am planuri mari pentru tara noastra, dar nu le pot realiza de una singura. Am nevoie de suportul dvs., dragi cetateni. Asteptarile sunt mari, dar provocarile sunt si mai mari", a spus Maia Sandu in discursul sau.CITESTE SI: