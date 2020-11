Pliante defaimatoare la adresa Maiei Sandu, interzise de Judecatoria Chisinau. Materialele electorale erau distribuite de echipa lui Igor Dodon

Maia Sandu a reclamat ca oamenii lui Dodon distribuie pliante electorale ce contin mesaje manipulatorii la adresa ei."Se admite partial cererea de chemare in judecata depusa de Maia Sandu catre Igor Dodon cu privire la apararea demnitatii, onoarei si reputatiei, ca intemeiata. Se constata ca informatii expuse in pliantul candidatului la functia de presedinte al RM, Igor Dodon, anume sintagmele "promovarea unei politici rusofobe, ostile relatiilor noastre strategice si de prieteni cu Rusia ", "legalizarea casatoriilor dintre homosexuali si adoptia copiilor de catre aceste familii"; "deteriorarea relatiilor cu Tiraspolul" ca defaimatoare ce lezeaza reputatia Maiei Sandu", se arata scris in hotararea judecatoriei Chisinau, potrivit agora.md Instanta a solicitat candidatului Igor Dodon sa sisteze imediat raspandirea informatiilor defaimatoare la adresa Maiei Sandu.Hotararea poate fi atacata timp de o zi de la data pronuntarii la Curtea de Apel Chisinau, dar este executorie. Potrivit sursei citate, magistratii au examinat ieri cererea depusa de candidata PAS timp de opt ore.Mai multe pliante ce contin informatii false despre Maia Sandu au fost repartizate prin tara. Pe materialele electorale era mentionat ca sunt tiparite din banii fondului electoral al candidatului Igor Dodon.Duminica 15 noiembrie 2020 va avea loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Cetatenii au de ales intre candidata PAS, Maia Sandu, si candidatului independent, sustinut de PSRM, Igor Dodon. Maia Sandu a obtinut in primul tur 36,16%, iar Dodon a avut 32,61%.