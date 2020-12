Maia Sandu cere alegeri parlamentare anticipate. "Acest Parlament este impotmolit in coruptie"

Reuniti in apropierea Parlamentului moldovean, la apelul presedintei alese a tarii, proeuropeana Maia Sandu, manifestantii au scandat "Jos tradatorii!" si au cerut dizolvarea Parlamentului.Zeci de politisti au fost desfasurati in zona Parlamentului, fara sa intervina.Manifestantii - intre care unii agitau pancarte cu mesajul "Vrem o presa libera!" - protesteaza fata de un proiect de lege care prevede sa se predea Parlamentului controlul Ministerului moldovean al Securitatii Informatiilor, aflat in prezent in subordinea sefului statului.Initiat de catre Partidul Socialist (PSRM), care-l sustine pe presedinttele in exercitiu Iogor Dodon, acest proiect de lege este denuntat de catre opozitie drept o tentativa de limitare a puterii presedintei alese Maia Sandu - a carei ceremonie de investire este prevazuta la sfarsitul lui decembrie.Documentul se afla pe agenda reuniunii de joi a Parlamentului, la fel ca alte numeroase initiative legislative denuntate de catre opozitie - mai ales cele cu privire la acordarea unui statut special limbii ruse in Republica Moldova si ridicarea interdictiei de a difuza in tara ziare si posturi de televiziune rusesti."Acest Parlament este impotmolit in coruptie", a denuntat Maia Sandu in fata protestatrilor, indemnand "societatea moldoveana sa se uneasca impotriva unei amenintri comune"."Avem nevoie de o tara buna pentru toti oamenii cinstiti. Avem nevoie de alegeri (legislative) anticipate pentru a goni hotii puterii", a subliniat ea.Venirea la putere a lui Maia Sandu, care a obtinut o victorie in alegerile prezidentiale de la jumatatea lui noiembrie, a marcat o infrangere pentru Rusia, care vrea sa-si pastreze influenta in aceasta fosta republica sovietica si a carei armata este stationata in Transnistria, un teritoriu separatist prorus care si-a proclamat independenta fata de Chisinau.Moscova l-a sustinut in mod deschis pe Dodon, rivalul lui Sandu.Maia Sandu, un fost premier proeuropean, si-a facut campanie pe tema luptei impotriva coruptiei in aceasta tara cu 3,5 milioane de locuitori, una dintre cele mai sarace din Europa.