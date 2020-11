Maia Sandu, despre contracandidatul la alegerile prezidentiale: "Pune la cale un nou furt al miliardalului"

Totodata, Maia Sandu mai sustine ca "Igor Dodon i-a dat unda verde lui Platon pentru o noua hotie bancara de proportii", potrivit Adevarul "Dodon pune la cale un nou furt al miliardului. Dodon le promite protectie tuturor hotilor care il sprijina in aceasta campanie electorala. El este disperat, se simte ca o fiara incoltita si dupa ce a vandut tara este gata sa vanda viitorul oamenilor din R. Moldova. Oameni buni, e de datoria noastra sa alungam banditii de la conducerea tarii. El nu are nicio arma impotriva votului nostru. Nicio minciuna nu poate opri un popor care este furat si batjocorit. Avem zece zile in care sa muncim impreuna si sa-l alungam de la putere. Pe 15 noiembrie il dam jos si incepem sa dezvoltam problemele adevarate ale tarii", a declarat Maia Sandu intr-o conferinta de presa.Ea a adaugat ca, daca va invinge in alegerile din 15 noiembrie, va declara o lupta dura "impotriva tuturor judecatorilor si procurorilor care ii rapotejeaza pe banditi" si ca va face tot posibilul sa dizolve actualul Parlament."Voi declara lupta cu coruptia prioritate de securitate nationala si voi insista pe inasprirea tuturor pedepselor pentru coruptia politica, pentru tradare de tara, asa ca niciunul dintre ei sa nu mai indrazneasca sa-si vanda tara", a spus Maia Sandu.