Maia Sandu, Igor Dodon si lebada neagra "Renato Usatii"

Bref, pentru a scurta detaliile de introducere, sa trecem la trasarea unor concluzii generale observabile dupa incheierea votului.In cei 29 de ani de efemera istorie turbulenta a Republicii Moldova, votul politic a fost mereu eminamente etnic.La fel ca in restul fostelor republici unionale foste sovietice, Moldova are o semnificativa minoritate etnica rusofona. Rusofona, nu rusa: Sudul este dominat de rusi si gagauzi, nordul de ucraineni, iar marile municipii precum Chisinau si Balti de rusi, colonizati in anii '50 pe platformele industriale sovietice si adus idin restul URSS, insa stabiliti cu familiile in Moldova.Precizarea pe care trebuie sa o facem: atat ucrainenii cat si gagauzii NU vorbesc in majoritate limbile lor identitare, ci limba rusa, caci statutul limbii ruse este unul de "limba de comunicare interetnica"( statut consfintit de Constitutia Republicii Moldova, art.13 (2).Moldova este o societate polarizata etnic, politic si lingvistic. Sociologii afirma ca totusi avansul celor care privesc spre Occident este sensibil mai mare, categoria celor cu nostalgii si afinitati spre Est fiind mai degraba formata din persoane varstnice, care rememoreaza timpurile Imperiului Sovietic, o chestiune de psihologie interioara. Angoasele, nostalgiile, fricile si saracia lor este intens exploatata si folosita de partidele pro-ruse in momentele electorale.Insa sa revenim la alegerile petrecute acum o saptamana. Societatea politica moldoveneasca a trait in ultimii 4 ani cele mai mari diviziuni si conflicte. In noiembrie 2014, au fost alegeri parlamentare, sub presedintia fostului judecator Nicolae Timofti. Un an relativ calm in politica de la Chisinau. A urmat, in schimb, un an fara precedent in instabilitati politice: Moldova a avut in 2015 5 guverne, iar in ianuarie 2016 explodau proteste masive de strada, instabilitate si cererea de a organiza alegeri anticipate. Moldova are deja o experienta organizarii de anticipate. Una dintre temele de protest a fost chestiunea furtului miliardului, o operatiune transfrontaliera de spalare de bani via banci letone, rusesti, moldovenesti orchestrate de oligarhi precum Ilan Shor si Plahotniuc, dar nici pana astazi nu avem o finalizare in justitie a furtului miliardului din bancile moldovenesti. Ca sa facem o dimensiune a jafului, raportat la populatie a insemnat aproximativ 15% din PIB-ul tarii.Harta electorala a votului de la alegerile prezidentiale este tot una etnica, o chestiune care reitereaza polarizarea profund etnica la nivelul societatii. Tara are o impartire de tip sovietic, in raioane, consfiintita de Constitutie in 2003:32 de raioane, 2 regiunii autonome (Republica Moldoveneasca Nistreana, Gagauzia) si 2 municipii: Balti, Chisinau.In fiecare scrutin, votul este, repet, etnic: Sudul este controlat de PSRM, dar si UTA Gagauzia si raionul Taraclia, cunoscut pentru minoritatea sa bulgareasca, prezenta inca din perioada colonizarii Bugeacului. Raioanele sunt conduse administrativ de catre un presedinte de raion, echivalentul unui "baron local" din Romania, insa mult mai pauper, caci bugetele administratiilor teritoriale sunt foarte mici.Insa harta electorala din 2020 este frapant aceeasi ca in 2016, dar cu anumite precizari: Raioanele din nord, unde exista o prezenta etnica rusa dominanta, au pastrat optiunile pentru PSRM si presedintele Dodon: Briceni (raionul cu cei mai mult ietnici ucraineni), Ocnita, Donduseni, Rascani, Edinet, Glodeni. Populatia este puternic rusofona si cu sentimente spre Est. Noutatea a fost votul in raionul Falesti, care are granita cu Romania: la Falesti s-au nascut si primarul general din Balti, dar si Maia Sandu, insa primul a castigat votul.Insa Lebada Neagra a acestor alegeri este, in mod categoric, Renato Usatii. Numele sau nu este foarte cunoscut in Romania, doar in subsolurile unor articole sau comentarii. Usatii este un oligarh moldovean care a detinut afaceri in Rusia si actiuni la Caile Ferate ruse, iar de cativa ani este primarul general din Balti, al doilea oras din Republica Moldova. Rezultatul sau in aceste alegeri este uimitor, aproape nimeni nu a intuit un asemenea rezultat: a castigat categoric votul la Balti, in raionul sau natal, Falesti, dar si la Drochia si Sangerei, situate tot in nord.Maia Sandu a obtinut insa un rezultat frumos in Chisinau, castigand suburbiile si 4 sectoare din 5 din Chisinau: Centru, Ciocana, Buiucani, Riscani, iar Dodon a castigat totusi in Botanica, un sector cu semnificativa populatie rusa si imbatranita.De altfel, a castigat si raioanele romanesti din centru, raioane cu populatie rurala si care nu au o prezenta rusa puternica: Straseni, Ialoveni, Telenesti (raionul originar al lui Andrei Nastase ), Calarasi (raionul originar al lui Plahotniuc, Dodon si Chicu), Criuleni, Cimislia, Hancesti, Nisporeni.Primul tur s-a terminat, iar negocierile, tensiunile si atacurile au inceput, caci diaspora din Vest a facut o diferenta majora, din acest motiv Maia Sandu a castigat primul tur.Pastrand proportiile, a fost si cazul Romaniei pe 16 noiembrie 2014. Toata atentia publicului interesat si a presei se concentreaza pe primarul din Balti, care, am putea afirma, detine cheia victoriei in aceste alegeri.Si totusi, este greu de spus ce va urma si doar finalul zilei de 15 noiembrie va face clara situatia.Intervin aici chestiuni de nuante in privinta electoratului: Renato Usatii a fost votat de etnici rusi, rusofoni, rusofili, de stanga si conservatori, tiparul este aproximativ acelasi de compatibilitate ca al electoratului lui Dodon. In precedentul scrutin electoral din 2016, aceeasi populatie unde acum a castigat Usatii l-a votat pe Igor Dodon Insa, in 4 ani, s-au schimbat foarte multe: Renato Usatii este un dusman categoric si virulent al lui Dodon, iar in saptamana aceasta a facut apel catre electorat sa nu il voteze pe Igor Dodon, o subtilitate care ne-ar duce cu gandul ca ar fi un sprijin indirect acordat Maiei Sandu, insa un lucru ar trebui sa fie clar pentru toti: un politician nu are in buzunarul sau voturi sau electorat. Acesta interactioneaza diferit de la regiune la alta, de la un om la altul si sa nu ne iluzionam ca brusc, ca printr-o epifanie, acest electorat poate impartasi convingeri filo-europene si democratice. Totul va fi clar in ziua de 15 noiembrie, insa nu e exclus totusi ca votantii lui Usatii sa nu se prezinte la urne.Mobilizarea electoratului din Sud, Gagauzia, Republica Moldoveneasca Nistreana, Nord si diaspora din Est si-au spus cuvantul in 2016 si, atfel, Igor Dodon a devenit presedinte, desi Opozitia reclamase fraude generalizate. Anul 2020 e un alt context, Opozitia ae experienta, Maia Sandu are mult mai multa notorietate, experienta de premier din 2019.Ziua votului este o mare necunoscuta si totul va fi decis atunci, in functie de participarea oamenilor la scrutin in tara, dar si in diaspora de vest, caci, repet, rezultatul Maiei Sandu si victoria din primul tur a fost decisa de votul moldovenilor din Vest, oameni simpli si muncitori care aspira totusi spre schimbare.Un lucru ramane clar si categoric, indiferent de viitorul presedinte care va fi ales: societatea moldoveneasca este extrem de fragmentata etnic, poltitic, este polarizata, lucru vizibil evident la fiecare vot. O societate divizata intre mirajul unei integrari europene si nostalgiile vetuste spre Rasarit, angoase sovietice si deziluzia unei pauperitati generalizate.