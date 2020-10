Republica Moldova: Igor Dodon si Maia Sandu au cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin (sondaj)

Astfel, Igor Dodon este creditat cu 41,7% din intentiile de vot, iar Maia Sandu, cu 24,5% din preferinte, potrivit rezultatelor sondajului, facute publice marti la Chisinau. Cei doi sunt urmati de Andrei Nastase cu 12,2% din intentiile de vot, Renato Usatii cu 8,6% si Violeta Ivanov, cu 6,1% dintre optiuni.Duelul dintre primii doi candidati la alegerile prezidentiale din Republica Moldova s-ar incheia cu victoria lui Dodon in turul doi de scrutin, conform aceluiasi sondaj. Astfel, pentru actualul presedinte si-ar da votul 54,6% dintre alegatori, din totalul de 84,1% alegatori decisi, iar pentru Maia Sandu - 45,4% dintre electori.Sondajele ii confera de departe prima sansa actualului presedinte moldovean, care s-a aratat increzator in victorie la scrutinul din 1 noiembrie, refuzand chiar sa participe la vreo dezbatere electorala cu contracandidatii sai pentru a-i lasa pe ceilalti 'sa se paruiasca', potrivit unor observatori locali.Cu toate acestea, Igor Dodon ar fi recurs la un desant de 'consultanti politici rusi', care ar fi ajuns la Chisinau in conditii nu tocmai transparente, au afirmat marti reprezentanti ai Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ) al Maiei Sandu.Un grup de zeci de 'consultanti politici' din Federatia Rusa, coordonat direct de Olga Grak, despre care se spune ca ar avea legatura cu serviciile secrete ruse, ar fi sosit in Republica Moldova pentru a-l consilia pe Igor Dodon in actuala campanie electorala in perspectiva alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie, a declarat deputatul PAS Igor Grosu, citat de media de la Chisinau, intre care publicatia online Deschide. md si Ziarul National.Potrivit parlamentarului moldovean, candidatul Igor Dodon nu ar fi declarat la Comisia Electorala Centrala cheltuielile pentru serviciile consultantilor rusi, ceea ce ar reprezenta o incalcare grava a legislatiei in vigoare.Astfel, presedintele grupului parlamentar PAS a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) si Biroul pentru Migratie si Azil in legatura cu acest 'desant de consultanti rusi', solicitand institutiilor abilitate sa investigheze modul in care respectivele persoane au intrat in Republica Moldova, sa afle scopul exact al vizitei lor, precum si sa stabileasca modul de finantare a activitatii acestor consultanti, scrie Ziarul National.Revenind la sondajul Asociatiei Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, in cazul unor alegeri legislative anticipate, pragul electoral de 5% ar fi depasit de cinci formatiuni: Partidul Socialist din Republica Moldova (PSRM, de stanga, prorus), cu 39, 7%, din intentii, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, centru-dreapta proeuropean) - 22, 3%, Partidul Sor (care reprezinta interesele segmentului rusofon al populatiei) - 10,8 %, Partidul Nostru (centru-stanga, care se proclama pro-moldovenesc) - 10,4 % si Platforma DA (centru-dreapta, proeuropean) - cu 6,1%.Ancheta sociologica a fost realizata in perioada 26 septembrie - 8 octombrie, pe un esantion de 1.167 de persoane din 81 de localitati, si are, potrivit autorilor, o marja de eroare de 3%.