Cui va da votul Usatii in turul 2 al prezidentialelor din Moldova?

Ziua de ieri a inceput intr-o atmosfera pesimista. Pana aproape de ora 12, pe toate datele demografice se vedea ca electoratul lui Dodon este mai mobilizat, ca vine in numar mai mare la vot . Chiar daca si acolo e cam acelasi comportament de vot-dreapta vine mai tarziu la urne, diferentele pe cifre erau mult prea mari, Pe calculele care se puteau face pe punctele de reper de la acea ora, prezenta de la finalul zilei era una extrem de redusa, 36%Dupa ora 13 lucrurile au inceput sa se schimbe. S-a schimbat un pic ritmul. Incepea sa se vada foarte bine numarul mare de votanti din diaspora.La ora 15, se putea aproxima deja o prezenta de 42% la finalul zilei.Cred ca ieri a fost un fenomen identic cu cel de la alegerile prezidentiale din Romania 2104. Diaspora a fost factor declansator. "Omul cu naiul" ( un moldovean a cantat multimii stranse in fata unei sectii de vot) cozile de la sectiile de vot din diaspora, au creat o emotie. Imaginile prezentate pe tv si pe site-urile de stiri au creat o mobilizare un pic mai mare si s-a recuperat din diferenta.Dar...Prezenta de acum a fost mai mica decat prezenta de la primul tur de acum 4 ani. Atunci a fost 49.17%, acum a fost 42. 76%Maia Sandu si Dodon inregistreaza o pierdere de voturi fata de acum 4 ani: Sandu a avut in 2016-549.152, iar in acest tur 486140.Dodon acum 4 ani-680.550. Anul acesta 439797Este clar ca a existat un vot negativ la adresa lui Dodon din cauza guvernarii execrabile a Guvernului Chicu, dar si din cauza faptului ca in ultimii ani s-a vazut adevarata fata a presedintelui. Scandalul Kuliokul, etc.Usatii a obtinut un scor spectaculos 16.91% (227738) El va putea inclina balanta. Andrei Nastase a luat un scor jenant, dar poate intelege si el si altii ca este un politician expirat.O alta concluzie s-a vazut inca o data ca nu te poti baza pe sondajele facute in R Moldova. Eu am spus-o si o repet, e o singura casa de sondare care lucreaza corect, IMAS. Ei nu au prezentat date in aceasta campanie. Restul companiilor ori au incercat sa manipuleze, ori au dat-o in bara. Marele exit poll, transformat in after poll: )) si mai apoi in sondaj telefonic a prezentat niste date cu vreo 15% eroare. Republica Moldova e atipica din acest punct de vedere, dar pentru analisti si politicieni, lipsa datelor e moartea pasiunii, pentru ca trebuie sa lucrezi in "orb".Ce va fi in turul 2.Teoretic, challegerul care vine de pe locul 2 si il depaseste pe favorit are prima sansa. Se creeaza senzatia ca "se poate", beneficiaza de un "boost" si castiga la pas in finala. Doar ca Moldova e atipica si pot aparea surprize. Sandu va beneficia de voturile unionistilor, ale lui Nastase, chiar daca sunt putine se vor duce la ea natural.Dupa ultimele miscari din culise, putem afirma ca Dodon va lua mai mult din voturile lui Shor decat Maia Sandu.Voturile lui Usatii? Ce se va intampla cu ele?Acolo este un electorat protestatar. Aproape taliban. Lui Usaii ii va fi greu sa dea un mesaj pro-Dodon dupa ce l-a fugarit "la propriu" pe acesta in timpul campaniei. De obicei, cand ai un astfel de electorat si incerci intr-un timp atat de scurt sa il intorci la 180 de grade, risti sa esuezi. Este clar ca el se va imparti nu se va duce total intr-o parte sau alta. Este de vazut insa ponderea. Cat se va duce la Sandu, cat la Dodon, cat va sta acasa.Dodon nu este inca invins. Mai poate face miscari spectaculoase. Are pana la urma in spatele lui, un aparat administrativ, o armata de consultanti, o logistica imensa si un sprijin din Federatia Rusa.Probabil, in zilele urmatoare vom vedea mai bine ce se va intampla.Un lucru nu trebuie uitat insa. Turul doi nu incepe de la scorul de acum, nu e 3-0 pentru Maia. Turul doi incepe de la 0-0.