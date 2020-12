VIDEO Maia Sandu a venit singura pe jos la propria ceremonie de investire in functia de presedinte al Republicii Moldova. La semafor s-a intretinut cu cetateni

Discursul integral al Maiei Sandu

Cetatenii din centrul Chisinaului au fost surprinsi sa se intalneasca la semafor cu presedintele Republicii Moldova, cu care s-au intretinut pret de cateva secunde. O filmare o arata pe Maia Sandu circuland singura, pe jos, pe trotuar in apropierea institutiei unde a avut loc ceremonia de investire.Noul presedinte al Republicii Moldova a sustinut un discurs in care a subliniat dificultatile cu care se confrunta tara dar si motivele de speranta. "Ca sa ne punem tara in ordine, vom avea nevoie de mai multa democratie si de mai mult stat de drept. Imi propun sa fiu un presedinte al dreptatii", a declarat, printre altele, Maia Sandu.In cuvantarea sa, Maia Sandu le-a multumit cetatenilor care la 15 noiembrie 2020 i-au dat votul lor de incredere si "i-a rugat sa mearga impreuna mai departe".Iata discursul integral al Maiei Sandu:"Stimati cetateni,Dragi moldoveni,Stimati prieteni ai Republicii Moldova,Vin astazi in fata dumneavoastra, cu respect, responsabilitate si incredere, pentru a porni impreuna pe un drum nou. Victoria din aceste alegeri nu este a mea, ci a voastra, dragi cetateni, pentru ca niciodata intr-o tara cu problemele Moldovei un om ca mine n-ar fi ajuns presedinte fara entuziasmul, implicarea si perseverenta voastra. Sunt una dintre voi, un om simplu, o fiica a acestei tari, care a intrat in politica suparata de nedreptatea din jur si de coruptia care sufoca intreaga tara.Ca si mine, voi credeti ca implicarea este solutia. In noiembrie ati dat lectii dupa lectii de patriotism si spirit civic si ati oferit cel mai mare capital de incredere cu care un presedinte intra in functie. Cu acest vot de incredere si cu pretioasele voastre sperante eu intru astazi pe poarta presedintiei. Celor din tara si din diaspora, celor care ati inteles ca Moldova are nevoie de fiecare dintre voi, eu vreau sa va multumesc din suflet si sa va rog sa mergem impreuna in continuare. Victoria trebuie sa fie a tarii, nu a politicienilor, iar victoria va fi a tarii atunci cand oamenii vor trai bine acasa, iar politicienii vor fi slujitorii cetatenilor. Impreuna, noi putem face multe. Dar, pentru a reusi, energia din ziua alegerilor trebuie sa ramana aici pentru patru ani. Fiecare om care a iesit la vot a facut-o din speranta ca va fi mai bine, din incredere pentru Moldova si pentru viitor. Tot astfel trebuie sa continuam. Energia voastra este decisiva pentru a schimba cu adevarat Moldova. Dezvoltarea Moldovei este o alegere pe care va trebui sa o facem in fiecare zi.Am planuri mari pentru tara noastra, dar nu le pot realiza de una singura. Eu am nevoie de ajutorul vostru, dragi moldoveni! Noi avem nevoie unii de altii, pentru a face ordine si pentru a construi o tara buna pentru toti. Stiu ca asteptarile sunt mari, iar provocarile sunt si mai mari. Traim vremuri foarte grele. Ne-a prins pandemia cu un stat slab, distrus de atacurile interminabile ale gruparilor corupte, un stat incapabil sa-si indeplineasca datoriile de baza fata de cetateni. Un stat care nu le mai poate asigura oamenilor bolnavi acces la servicii medicale, care i-a lasat pe medici singuri in fata crizei, care nu a facut nimic ca sa salveze economia si locurile de munca. Si, de parca asta nu ar fi suficient de grav, in plina criza sanitara si economica, suntem supusi, din nou, unui atac violent din partea coruptilor.In aceste alegeri, votul oamenilor a fost covarsitor impotriva coruptiei si a minciunii. A fost un vot pentru ordine si dreptate, pentru sansa oamenilor cinstiti la bunastare aici, acasa. Speriati de aceasta unitate a oamenilor pentru lupta contra hotiei, cei care au avut datoria sa conduca tara spre lumina, au incercat si inca mai incearca sa o scufunde si mai mult in intuneric - in coruptie, in saracie, in haos. Sfidand vointa alegatorilor si ignorand drama prin care trec sute de mii de moldoveni, politicieni care nu se pot desparti de fotolii isi promoveaza cu nerusinare interesele lor meschine si incearca sa compromita orice sansa a tarii de a iesi din criza. Incearca sa blocheze functionarea institutiilor si sa provoace haos total. Ce fel de deputati sunt acei care in loc sa aloce mai multe resurse pentru oamenii bolnavi, pentru cei nevoiasi, pentru agricultori, pentru intreprinderile mici si mijlocii, taie, prin actiunile lor nesabuite, orice sansa a tarii de a obtine ajutoare externe in timp de criza majora? Ce fel de deputati sunt acei care la miezul noptii impart intre ei scheme de coruptie si amnistiaza hotii de bani mari? Ce fel de deputati sunt acei care incalca normele legale fara nicio retinere?Ei nu sunt oameni de stat. Ei nu vor si nu pot sa construiasca un stat care sa lucreze pentru oameni. Dragi cetateni, noi cu dumneavoastra putem construi un asemenea stat. Avem nevoie de un stat bun - cu presedinte bun, cu parlament bun, cu guvern bun pentru oameni si tara.Stiu ce rol constitutional are presedintele tarii. Voi respecta Constitutia si legile. Oamenii insa nu mai pot astepta si cer sa vada rapid schimbari. Un inceput bun pentru Moldova nu se poate face pe fundatia coruptiei parlamentare sau a ignorarii vocii oamenilor. Politica nu mai poate fi protectie pentru oligarhi si pentru cei care s-au deprins ca pot cumpara si vinde orice, inclusiv dreptatea si speranta in aceasta tara. Programul pe care l-am propus va fi cel mai usor dus la indeplinire cu un guvern si o majoritate parlamentara care sa fi inteles sensul votului din noiembrie. Alegerile anticipate sunt singura cale pentru a curata parlamentul si a iesi din impas. Nu exista alta solutie. In parlamentul actual nu exista 51 de voturi care sa sustina un guvern al poporului.Oameni buni,Dragi cetateni,lupta noastra impotriva coruptilor nu va fi usoara, dar va spun cu toata increderea si responsabilitatea ca noi o sa castigam aceasta lupta. O sa reusim sa curatam statul si clasa politica de corupti si profitori. O sa construim un stat in care hotii stau la inchisoare, nu la conducerea tarii.Sunt constienta ca nu va fi usor. Sunt constienta ca lucrurile nu vor fi perfecte. Insa pasesc cu incredere pe aceasta cale a schimbarii in bine. Contez pe oamenii de treaba din institutiile publice, inclusiv acum. Sa stiti ca si voi puteti conta pe mine - o sa-i sprijin pe cei care isi fac lucrul bine. Voi cere de la institutii nimic altceva decat ce cer cetatenii de la mine. Sa lucreze onest. In fiecare zi. Voi forta schimbarea acolo unde este nevoie. Voi vorbi apasat cand lucrurile nu sunt in ordine. Voi cere masuri si nu ma voi multumi cu raspunsuri goale, fara solutii pentru oameni.Ca sa ne punem tara in ordine, vom avea nevoie de mai multa democratie si de mai mult stat de drept. Imi propun sa fiu un presedinte al dreptatii, un sustinator al tuturor celor care lupta pentru lege si pentru institutii drepte. Imi propun sa construim o tara cu adevarat libera - si pentru cei care lucreaza la stat, si pentru cei din sectorul privat, si pentru cei din sectorul asociativ - asa incat optiunile politice ale oamenilor, oricare ar fi ele, sa nu mai fie motiv de persecutie. Voi sustine independenta functionarilor corecti. Voi apara oamenii de afaceri de abuzurile functionarilor rai, pentru a construi o economie puternica si competitiva. Voi fi garantul independentei primarilor si totodata voi taxa dur folosirea institutiilor statului pe post de bata politica.Voi incuraja un alt fel de a functiona al statului - unul cinstit si in slujba cetateanului. Vreau un stat orientat catre oameni si viitor, care e prezent din centrul Chisinaului pana in cel mai mic sat al Moldovei, cu infrastructura la calitate europeana. Vreau educatie de calitate pentru fiecare copil si oportunitati pentru fiecare tanar. Vreau ca toti pensionarii sa aiba o batranete asigurata, fara sa le fie frica de ziua de maine. Vreau sa refacem increderea cetatenilor in propria tara. Astazi 1 din 3 moldoveni ne privesc de la mii de km distanta. Vreau, ca intr-o zi, sa putem spune cuvantul "acasa" nu doar cu dor, ci cu seninatatea si bucuria de a ne afla acolo unde vrem sa fim. Vreau ca orice copil, nascut intr-un sat din Falesti sau Ocnita sau Taraclia sa stie ca poate deveni orice, prin munca, bun-simt si sustinere din partea societatii. Ca poate deveni chirurg, profesor, inginer, agricultor. Ca poate deveni presedinte. Asta inseamna o tara dreapta - cand copiii ei pot visa si pot deveni ce isi propun.Vreau sa devenim o tara in care oamenii vor sa traiasca. Aici este marea mea incercare ca presedinte.Totodata, realitatea ne bate la usa. Prioritatile momentului sunt pandemia si criza economica. Trebuie sa salvam vieti si trebuie sa salvam locurile de munca ale oamenilor. Pentru aceasta, voi chema alaturi de mine pe cei mai buni profesionisti. Ii voi ruga sa venim cu solutii pentru insanatosirea sistemului medical, pentru a fi alaturi de medici si de pacienti, pentru a aduce vaccinul cat mai repede si a pune capat tragediilor pe care le traim in fiecare zi. In acelasi timp, trebuie sa le dam incredere antreprenorilor si speranta fermierilor. Fiecare categorie sociala are respectul meu si merita respectul fiecaruia dintre noi. Vor fi voci care se vor opune, vor fi puse bete in roate, vor fi incercari de dezbinare, insa noi nu vom conteni sa cerem dreptate pentru oamenii muncitori ai Moldovei.Ca presedinte, va voi sluji cu incredere si am sa ma uit in ochii vostri asa cum m-am uitat de fiecare data in ochii parintilor mei: cu recunostinta, cu onestitate si cu ambitie. Vreau sa fim cu totii mandri de cum va arata Moldova peste patru ani.Voi fi un presedinte transparent si deschis, care explica mereu ce vrea sa faca, care se consulta inainte de a lua decizii, care recunoaste cand greseste, care este in contact permanent cu oamenii.Voi fi un presedinte onest si integru, care nu a fost si nu va fi implicat niciodata in scheme de coruptie.Voi fi un presedinte corect, care va spune lucrurilor pe nume, care nu-i va menaja pe cei care incalca drepturile cetatenilor si interesul tarii.Voi fi un presedinte care uneste. Care respecta toti cetatenii Republicii Moldova.Voi fi un presedinte modest, care intelege ca functia este o mare responsabilitate, nu o sursa de privilegii.Voi fi un presedinte care pretuieste competenta si care va promova si sustine oamenii in baza de merite.Voi respinge compromisurile care compromit.Voi fi un presedinte care va spune mereu adevarul, cu empatie si fermitate.Voi fi presedintele integrarii europene a tarii, care va scoate tara din izolare internationala si o va intoarce cu fata spre partenerii sai externi. Voi avea grija ca Moldova sa aiba o pozitie clara, ferma si previzibila pentru toti partenerii nostri - si ma voi asigura ca interesele noastre sunt intelese si respectate.Voi promova o politica externa care sa ajute politica interna, sa construiasca punti, nu sa ridice ziduri, sa ne permita noi investitii si locuri de munca. Sa deschida usi pentru cetatenii nostri, pentru produsele noastre, sa aseze tara noastra la masa de discutii alaturi de tari dezvoltate.Dragi cetateni, nu am alt proiect mai important in urmatorii patru ani decat reusita Moldovei. Nu am alta grija decat binele Moldovei.Dragii mei,In zilele, saptamanile urmatoare vom porni impreuna lupta pentru transformarea si dezvoltarea Moldovei.Nu am nicio indoiala ca vom reusi daca vom fi asa cum stim noi sa fim. Uniti, in primul rand, dand la o parte toate incercarile celor care vor sa creeze false conflicte sau sa ne tina in loc. Cel mai important lucru pe care l-am reusit noi a fost unitatea. Pe baza ei trebuie sa mergem si mai departe. Da, vom munci impreuna si voi munci pentru toti cetatenii.Dragi cetateni, va iubesc pe toti deopotriva. Si vreau ca de astazi sa luptam impotriva celor care ne fura, nu unul impotriva altuia. Pana la urma, aici este vorba nu de succesul presedintelui, ci de cel al tarii. Noi suntem un popor muncitor. Moldova este tara oamenilor buni. A oamenilor care muncesc onest, nu fura din buzunarul vecinului, nu fac averi pe nefericirea altora. Va vad, va cunosc, stiu ca sunteti multi. Si orice preferinte politice ati avea, orice limba materna ati vorbi, orice etnie ati fi, va promit ca va voi respecta pe toti. Sunt presedintele vostru si puteti conta pe mine.Moldova este tara oamenilor buni, iar in tara oamenilor buni fiecare reuseste! Acesta este crezul pentru care vom lucra impreuna in urmatorii patru ani! Acesta este angajamentul meu fata de voi, pe care il iau cu inima deschisa si cu coloana dreapta.Va multumesc", a declarat Maia Sandu dupa investirea in functia de presedinte.