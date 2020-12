VIDEO Maia Sandu cheama oamenii in strada: "Va indemn sa iesim maine sa aparam dreptul nostru pentru ordine si dreptate"

Aceasta spune ca intentia PSRM-ului ar fi un abuz anti-democratic pus la cale de actualul presedinte, Igor Dodon , scrie publicatia locala Agora.md "Regimul lui Dodon merge pe urmele lui Plahotniuc. Ei incearca sa ne fure rezultatele votului, sa anuleze in mod abuziv votul popular din 15 noiembrie. (...) Va indemn sa iesim maine sa aparam dreptul nostru pentru o tara in care este ordine si dreptate. Maine la ora 10.00, va indemn sa iesiti in fata Parlamentului cu masti si distanta fizica, pentru a va apara votul si vointa poporului. Trebuie sa oprim majoritatea oligarhica Dodon-Sor, din tentativa de uzurpare a puterii si sa declansam cat mai curand alegeri parlamentare anticipate", a spus Sandu.Maia Sandu mai afirma ca Igor Dodon planuieste "sa controleze in continuare schemele de coruptie si institutiile statului"."Este un abuz anti-democratic pus la cale de persoana care a pierdut alegerile si increderea poporului. Aceasta persoana care, in curand, nu va detine nicio functie publica planuieste sa controleze in continuare schemele de coruptie si institutiile statului. Aceasta este o tentativa de uzurpare a puterii in stat, prin care se incearca pastrarea in captivitate politica a unei institutii esentiale pentru lupta impotriva coruptiei si a riscurilor pentru securitatea statului. Iar pe de alta parte, se anuleaza rezultatele votului dat de popor", a mai adaugat Presedinta aleasa.Precizam ca, dupa ce anul trecut deputatii au votat un proiect de lege care prevede ca Serviciul de Protectie si Paza de Stat sa treaca in subordinea presedintelui tarii, acum socialistii s-au razgandit. Deputatul PAS , Sergiu Litvinenco a publicat pe pagina sa de Facebook nota informativa a unui proiect care arata ca deputatii socialisti cer ca SIS-ul sa fie luat din coordonarea Presedintelui ales. Potrivit lui Litvinenco, Comisia juridica a aprobat cu 5 voturi un raport pentru doua lecturi, iar joi documentul ar putea fi votat in plenul Legislativului.CITESTE SI: