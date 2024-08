Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, mizeaza pe Germania pentru rezolvarea, in 2019, a problemei transnistrene si se lauda cu relatia pe care sustine ca o are cu Vladimir Putin, regretand ca "Moldova nu are un astfel de patriot la conducerea tarii". Intr-un interviu oferit DW, Igor Dodon vorbeste in limba rusa despre pericolele care...