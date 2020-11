Maia Sadu refuza dezbaterea cu Igor Dodon: "Daca mergi pe drum si vezi un gainat, il ocolesti nu calci in el!"

Inainte de aceasta Maia Sandu declarase ca va participa la o singura dezbatere, pe teren neutru, si ca echipele celor doi au discutat referitor la organizarea acesteia."In ultimele zile toata lumea a putut sa vada despre ce vrea sa discute Igor Dodon. Pe el nu-l intereseaza discutie despre ce a facut el in patru ani. Mai mult de atat, pe el nu-l intereseaza sa dezbatem cum rezolvam problemele curente ale cetatenilor pentru ca suntem in criza si foarte multa lume se confrunta cu situatie dificila. Pe el nu-l intereseaza sa discutam despre planurile pentru tara noastra pentru urmatorii patru ani. Noi vrem sa discutam probleme reale pentru cetateni, noi nu vrem sa ajungem in noroiul in care incerca sa ne traiasca Igor Dodon si de aceea nu am ce sa discut cu el. Daca mergi pe drum si vezi un gainat, il ocolesti nu calci in el", a declarat Maia Sandu la un post de televiziune din Republica Moldova.