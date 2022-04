Serviciile secrete au stat la baza expulzarii celor 5 diplomati rusi din Moldova. Dodon asteapta "lumina" de la Putin

Presedintele Igor Dodon a convocat Consiliul Suprem de Securitate, pentru a discuta decizia de expulzare a cinci diplomati rusi din Republica Moldova. Liderul de la Chisinau ar putea aborda acest subiect cu Vladimir Putin.

"Actiunile impotriva Federatiei Ruse nu vor fi trecute cu vederea. Este o provocare directa la adresa potentialului parteneriat strategic intre tarile noastre, precum si impotriva restabilirii relatiilor moldo-ruse, care are loc in ultime luni. Am dispus convocarea Consiliului Suprem de Securitate, imediat ce voi reveni de la Sankt Petersburg", a scris presedintele de la Chisinau pe contul sau de Facebook.

Reprezentantii Kremlinului au anuntat ca presedintele moldovean va participa in aceasta saptamana la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg.

Anterior, Dodon si-a exprimat speranta ca va putea sa discute cu presedintele Putin despre expulzarea diplomatilor rusi din Republica Moldova.

"Niciodata in ultimii 25 de ani, chiar si in cele mai complicate situatii de conflicte interne sau geopolitice, guvernarea de la Chisinau nu si-a permis un gest atat de ostil la adresa Federatei Ruse", a completat presedintele de la Chisinau.

Igor Dodon s-a plans de un atac la adresa presedintelui, dar si de o "tentativa de a provoca masuri similare de raspuns din partea Federatiei Ruse".

"Toate aceste provocari ale Partidului Democrat si curatorilor din Vest, care au decis sa escaladeze situatia - nu vor trece. Suntem gata pentru orice scenarii. Avem suportul poporului tarii in acest sens", a conchis presedintele Dodon.

Initial, presedintele Moldovei a reactionat extrem de dur dupa declararea a cinci diplomati rusi "persona non grata" de catre autoritatile moldovene, sustinand ca este vorba de un gest "revoltator" si despre o comanda venita din partea tarilor occidentale, intr-un mesaj postat pe Facebook.

"Guvernarea a comis un gest revoltator in raport cu partenerul nostru strategic Federatia Rusa", si-a inceput presedintele moldovean mesajul postat pe Facebook.

De asemenea, acesta si-a exprimat indignarea profunda vizavi de "aceasta ostilitate afisata a diplomatiie moldovenesti si o condamn in mod categoric".

Filip: Diplomatii rusi au fost declarati "persona non grata" pe baza informatiilor obtinute de serviciile secrete din R. Moldova

Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat marti dimineata ca cei cinci diplomati rusi au fost declarati "persona non grata" pe baza informatiilor obtinute de serviciile secrete din Republica Moldova, transmite Deschide.md.

"Nu va pot spune cine sunt acesti oameni pentru ca regulile nu ne permit sa facem acest lucru. Au fost declarati persoane non grata in baza informatiilor secrete speciale. Este o procedura standard", a precizat premierul moldovean in urma unei reuniuni cu membrii Partidului Democrat.

De asemenea, acesta a precizat ca autoritatile moldovene vor sa fie tratate cu respect de catre Kremlin, dupa decizia de expulzare imediata a celor cinci diplomati rusi de pe teritoriul Republicii Moldova.

"Noi tinem foarte mult la relatiile noastre cu Federatia Rusa. Am facut enorm de mult pentru a mentine relatiile cu Rusia. Anul trecut am reusit sa revenim la comisia interguvernamentala pentru relatii comerciale [...] Nu vreau sa le trec pe toate in revista, vorbim de embargouri, tarife vamale, taxe vamale pentru 19 pozitii tarifare si multe altele. Incet, incet am reusit sa depasim aceste probleme", a declarat Pavel Filip.

Cei cinci diplomati rusi au fost declarati luni seara "persona non grata" de catre autoritatile de la Chisinau, care nu au dat mai multe informatii cu privire la motive.

Potrivit TVR, care citeaza presa rusa, se pare ca printre diplomatii rusi vizati de expulzare se numara si atasatul militar al Federatiei Ruse de la Chisinau, colonelul Igor Dovbnea, precum si consilierul sau, Alexandr Grudin.

Grudin ar fi fost retinut chiar cand primea informatii secrete contra unor sume de bani de la un fost deputat democrat, care este implicat intr-un dosar de spionaj si tradare de tara, Iurie Bolboceanu.

Viceministrul de Externe de la Moscova, Grigori Karasin, a condamnat expulzarea diplomatilor rusi drept o lovitura aplicata fortelor conduse de presedintele Dodon, care pledeaza pentru o normalizare a relatiilor bilaterale dintre Republica Moldova si Rusia.

Acesta a avertizat ca va exista un raspuns dur din partea Moscovei.

