Momentul in care fostul primar al Chisinaului Dorin Chirtoaca se nepusteste asupra lui Igor Dodon. A fost culcat la pamant VIDEO

Mii de simpatizanti s-au adunat la manifestare , scandand lozinci in limba rusa.O contramanifestatie a fost organizata de Alianta pentru Unirea Romania din Republica Moldova, arata Adevarul S-a ajuns la o incaierare, fortele de ordine fiind nevoite sa intervina.Protestatarii AUR s-au plans ca au fost stropiti cu gaze lacrimogene, ca au fost bruscati, iar politistii ar fi calcat tricolorul in picioare.Totusi, la un moment dat, Dorin Chirtoaca a reusit sa evite cordonul Politiei si a incercat sa se napusteasca asupra lui Igor Dodon, care era in fruntea marsului alaturi de Vladimir Voronin, insa cativa paznici din coloana de manifestanti ai Comunistilor si Socialistilor l-au oprit pe Dorin Chirtoaca, l-au bruscat si l-au tarait in afara manifestantilor lui Dodon si Voronin.