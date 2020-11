Dodon isi indeamna sustinatorii sa treaca peste infrangere: "Linistiti-va, beti cate 50 de grame si mergeti mai departe"

La intrunirile din aceste localitati Dodon a criticat-o pe Sandu, dar si-a si incurajat sustinatorii sa treaca peste infrangere: "Linistiti-va, beti cate 50 de grame si mergeti mai departe".Pe retelele de socializare a fost facut public un filmulet video de la un banchet la care Igor Dodon le vorbeste celor prezenti in sala."Stiu ca nu e usor. In suflet. Am vrut sa spun ca e cu litera H, dar nu e bine. Stiu ca multi din voi au plans. Chiar si acum am vazut lacrimi in ochii unora. Nici mie nu imi este usor din motiv toata mizeria a fost varsata peste mine familia mea. Luati exemplu de la mine. Sa trecem cu totii peste asta. E mai bine ca acum trei ani. Avem mai multe instrumente, ai multe oportunitati Rusia este alaturi. Linistiti-va. Beti cate 50 grame. Strangeti in pumn fortele si mergeti mai departe", li s-a adresat Igor Dodon oamenilor adunati intr-o sala de ceremonii.CITESTE SI: VIDEO O fosta membra a gruparii teroriste ETA, acuzata ca a ucis in urma cu 40 de ani un colonel spaniol, trimisa de autoritatile belgiene in Spania