Fostul presedinte pro-rus Igor Dodon se pregateste pentru alegerile din Republica Moldova: a fost surprins cand se intorcea de la Moscova VIDEO

Astazi socialistul a confirmat ca a fost in Capitala rusa. Acesta a recunoscut ca vizita sa a fost facuta in legatura cu pregatirile pentru alegerile din 11 iulie." -Care a fost scopul vizitei la Moscova?- Care dintre ele?- Ultima sau de cate ori ati fost in ultima luna la Moscova?- De cate ori conisder ca trebuie sa merg, merg. Nu vad nici o problema, orice cetatean poate sa mearga.- Dar care a fost scopul vizitei?- A fost pregatirea de alegeri.- In cadrul vizitei la Moscova v-ati vazut cu domnul Igor Ciaika?- Nu", a fost dialogul lui Dodon cu reporterii TV8 In decurs de cateva zile, liderul socialistilor, Igor Dodon, a avut doua vizite in Federatia Rusa . Dupa cea intreprinsa weekendul trecut, cand s-a vazut cu reprezentantii diasporei, in noaptea de joi spre vineri politicianul a revenit dintr-o noua deplasare la Moscova.Nu o singura data Igor Dodon a fost acuzat de faptul ca are sprijin din partea Rusiei in alegerile din Republica Molova. Potrivit unei investigatii de la RISE, in preajma scrutinului electoral din noiembrie, la sediul PSRM ar fi venit mai multi politologi rusi, pentru a oferi consultanta in timpul campaniei. Cu diferite ocazii, reprezentantii PSRM, cat si Igor Dodon au negat aceste informatii, calificandu-le drept falsuri.