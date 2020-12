VIDEO Protest de amploare la Chisinau. Sute se persoane s-au adunat in fata Parlamentului, la apelul Maiei Sandu

Manifestantii cer alegeri parlamentare anticipate. Potrivit adevarul.ro, ei scandeaza "Jos mafia!", "Jos socialistii" etc. In fata protestatarilor si-au facut prezenta mai multi deputati PAS , precum Oazu Nantoi, Vladimir Bolea si Lilian Carp.Majoritatea celor prezenti poarta masti, iar distantarea sociala nu se respecta in mod corespunzator, anunta agora.md Sedinta Parlamentului, care are loc joi dimineata, are pe ordinea de zi aprobarea in prima lectura a proiectului de lege privind bugetul de stat si aprobarea proiectelor privind politica bugetar-fiscala.Aprobarea in doua lecturi a legii privind transferul SIS de la Presedintie catre Parlament. Socialistii isi motiveaza decizia de a transfera SIS-ul de la Presedintie catre Parlament prin faptul ca Maia Sandu detine si cetatenia Romaniei, ceea ce ar fi un pericol la adresa securitatii statului. De asemenea, acestia sustin ca declaratiile Maiei Sandu din ultima perioada, cu referire la Transnistria, ii face sa creada ca ea si-ar dori destabilizarea situatiei din tara.Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat un protest pentru ziua de joi, 3 decembrie, ora 10.00, in fata Parlamentului, dupa ce socialistii lui Igor Dodon au inregistrat un proiect de lege prin care vor sa transfere Serviciul de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea Parlamentului. Maia Sandu a declarat ca actiunea lui Dodon este un abuz , iar dansa va ataca aceasta lege la Curtea Constitutionala.