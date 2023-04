Un fost comandant rus vorbește din interior: Dezvăluie adevărul despre unde se îndreaptă armata lui Putin

Informațiile oficiale de la Moscova despre ofensiva armatei lui Putin și situația de pe front sunt foarte puține și nu sunt credibile. Mass-media încearcă să ascundă adevărul despre războiul din Ucraina, însă Igor Ghirkin, un fost comandant rus dezvăluie lucruri din interior, criticând ofensiva trupelor Kremlinului, privind lipsa unui progres real.

Forțele președintelui rus Vladimir Putin care luptă în Ucraina se îndreaptă către o „înfrângere” militară, a avertizat duminică, 2 aprilie 2023 fostul comandant rus Igor Ghirkin, potrivit Newsweek.

Putin și-a lansat „operațiunea militară specială” asupra Ucrainei în februarie 2022, urmărind o victorie rapidă împotriva vecinului său est-european. Cu toate acestea, Ucraina a răspuns printr-un efort de apărare mai puternic decât se aștepta, susținut de ajutorul occidental, care a șters câștigurile militare rusești.

După mai bine de un an de conflict, luptele rămân concentrate în regiunile cele mai estice ale Ucrainei, analiștii spunând că tentativele de atacuri din iarnă ale Rusiei au eşuat în mare măsură.

Ghirkin a oferit o evaluare îngrozitoare forțelor ruse în noi remarci, acuzând mass-media de stat rusă, care în mod obișnuit ține linia Kremlinului, că „șlefuiește” situația din Ucraina. El a deplâns, de asemenea, cum a afectat Rusia lipsa de informații adevărate despre situația din Ucraina.

„Are un efect extrem de negativ asupra situației din toată țara, din întregul nostru stat”, a spus Ghirkin. „Nu mă tem să spun că ne îndreptăm spre înfrângerea militară”. Videoclipul cu remarcile lui Ghirkin a fost tradus și postat pe Twitter de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Ghirkin a continuat să cheme armata rusă pentru lipsa de progres realizat în timpul iernii. Luptele din ultimele luni s-au concentrat în mare parte asupra orașului Bahmut, unde soldații ruși au luptat alături de Grupul Wagner, o unitate paramilitară, pentru a oferi populației ruse o victorie în mare măsură simbolică.

"În timpul iernii, nu am reușit să împingem inamicul înapoi nici măcar la 10 km de Donețk și nici măcar pentru că am părăsit Herson. Am dat înapoi din regiunea Harkov. Am dat înapoi de lângă Kiev", a spus Ghirkin.

Ghirkin a arătat că economia și armata rusă sunt „total nepregătite” pentru „războiul lung și prelungit”. El a criticat, de asemenea, autoritățile ruse pentru că au clasificat legal invazia ca o „operație militară specială”, mai degrabă decât un război, despre care spune că limitează capacitatea soldaților din Ucraina.

