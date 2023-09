Ieri, 24 septembrie, pe internet au apărut imagini ale teroristuli rus Igor Ghirkin cu fața marcată de lovituri. Media rusă susține că incidentul a avut loc într-un centru de arest preventiv, unde este reținut teroristul ce a devenit un opozant vehement al lui Putin.

La începutul lunii septembrie, una dintre instanțele din Moscova a prelungit detenția lui Ghirkin până pe 18 decembrie.

Canalele Z susțin că fața lui Girkin a fost lovită de un luptător ucrainean de la Azovstal. Incidentul ar fi avut loc în timpul unei plimbări în centrul de arest preventiv. Atacatorului i s-a dat undă verde de la administrația închisorii.

Propagandiștii ruși nu mai cred că Ghirkin va putea părăsi în viață centrul de arestare preventivă. La începutul lunii septembrie, pe canalul său de Telegram, teroristul și-a anunțat candidatura la președinția Federației Ruse.

Apoi Ghirkin a enumerat atuurile pe care le are în comparație cu Putin.

Strelkov-Girkin este acuzat de extremism. Anterior, soția lui Ghirkin a început să se plângă de condițiile de detenție a soțului ei în centrul de arest preventiv și de deteriorarea sănătății acestuia.

Ghirkin a criticat de mai multe ori modul în care se desfășoară războiul din Ucraina și a prevestit că Rusia se va confrunta cu colaps politic și de stat complet.

😮 Russians writes that Strelkov (Girkin) was beaten by a right-wing radical from Ukraine during a walk in a pre-trial detention center.

They say that this was done by a captured Azov soldier... pic.twitter.com/Ss5Fuw2qLL