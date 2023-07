Fostul ofițer FSB Igor Girkin dezvăluie unde trebuie străpuns frontul rusesc în Donbas: "Gherasimov nu are rezerve pregătite și echipate. Pur și simplu nu are" VIDEO

Fostul colonel FSB Igor Girkin spune că Ucraina are șansa de a sparge apărarea ocupanților ruși din Zaporojie din cauza lipsei de rezerve echipate și antrenate.

Influentul militar rus, fost șef al trupelor ruse de ocupație din Donbas și căutat internațional pentru acte de terorism (n.r. - a fost condamnat recent în Olanda pentru coordonarea atacului asupra avionului de linie în care au murit 298 de oameni în 2014), a vorbit despre posibila strategie a ucrainenilor într-un stream live transmis pe Telegram care a durat o oră.

"Inamicul (n.r. - forțele continuă să depună eforturi principale în prima linie din Zaporojie. A doua zonă în care transferă rezerve, inclusiv cele neutilizate anterior, este Bahmut. Inamicul încearcă să obțină un rezultat oriunde este posibil, fără a abandona planurile de spargere a frontului în zona Zaporojie.

După eșecurile atacurilor folosind coloane concentrate, din moment ce coloane ca acestea au ajuns să fie vulnerabile la artileria și aviația noastră, inamicul a trecut la tactica care transformă trupele noastre în țărână. Inamicul are o mulțime de obuze, nu numără rachetele de înaltă precizie.

Din această cauză, inamicul încearcă să distrugă și să elimine complet unitățile care se confruntă cu el în luptă. Inamicul încearcă să evite atacurile în masă, deoarece s-a asigurat că breșa făcută în front nu depinde de numărul de vehicule, fie 4 sau 40, aruncate în luptă, ci de numărul de vehicule ale adversarului arse.

Astfel, acțiunile ofensive sunt conduse de grupuri de asalt destul de mici cu sprijinul mai multor vehicule blindate, iar toate sistemele de arme folosite pentru a le distruge sunt localizate de toate tipurile de recunoașteri inamice și apoi lovite cu artilerie și rachete de înaltă precizie.

[…]

Inamicul are capacitatea de a retrage formațiunile din prima linie pentru odihnă și de a aduce altele proaspete pentru a continua bătălia. Noi, în schimb, avem aceleași unități care luptă pe front - da, ei luptă în apărare, dar comandanții care participă continuu la luptă nu simt mare diferență.

Este o situație similară care a dus la demiterea comandantului Armatei a 58-a, generalul Popov, care a prezentat problema - personalul și echipamentul existent nu sunt suficiente pentru a efectua rotația și pentru a oferi trupelor cel puțin o oarecare aparență de odihnă. Și nu există rezerve care să-i aducă într-o stare pe deplin capabilă.

[...]

Nu voi dezvălui un secret militar - inamicul știe foarte bine situația, din păcate. Dar nici în direcțiile secundare, rotirea personalului nu depășește 70%. În zonele celor mai aprige bătălii, este semnificativ mai puțin.

Desigur, nu se compară cu situația de la sfârșitul verii trecute/începutul toamnei, când încadrarea de 20% a unităților era considerată normală, dar forțele noastre înregistrează pierderi continuu, în timp ce fluxul de întăriri și rezerviști din spate s-a stins.

Aceasta înseamnă că, dacă nu se iau măsuri urgente, inamicul, din păcate, are șansa să pătrundă prin apărarea noastră din Zaporojie. Și atunci va fi foarte dificil să-l oprești și nicio linie a lui Surovikin, care se află încă într-un spate destul de adânc, nu va opri inamicul dacă nu este înfruntat de trupe antrenate, echipate corespunzător și cu experiență.

Dacă aceste trupe mor pe câmp, nu va fi nimeni care să oprească inamicul. Aceasta este întrebarea principală acum: va putea inamicul să sape la apărarea noastră în 2-3 săptămâni, schimbându-și soldații des sau nu, și se va epuiza mai devreme.

